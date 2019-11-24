الثورات الاجتماعية العالمية الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير نوفمبر 24th, 2019 0 تعليق 19 views المثقف العراقي الجديد ورمزية البطل التظاهري البؤساء نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة 330 مليار دولار هربت من البلاد بين 2006 و2014 بحجة استيراد البضائع نوفمبر 24th, 2019 ” التمييز الاتحادية” تعد مخالفات المحسوبين على المتظاهرين جرائم عادية وحقوق الانسان ترحب بالقرار نوفمبر 24th, 2019 إئتلاف النصر: العد التنازلي ماضٍ نحو إقالة الحكومة ولا تراجع عن استجوابها نوفمبر 24th, 2019 إغلاق وانذار 14 قناة فضائية يهدد حرية التعبير المكفولة دستوريا ويجب التوقف عنهما نوفمبر 24th, 2019 القانونية النيابية ترجح تمرير مشروعي الانتخابات والمفوضية مطلع الشهر المقبل نوفمبر 24th, 2019 رائد فهمي: الحكومة موغلة في نهجها القمعي المحكوم بالفشل الأكيد وحان وقت التغيير نوفمبر 24th, 2019 عشرات الآلاف يتظاهرون في فرنسا ضد تعنيف النساء وقتلهن نوفمبر 24th, 2019 النائب آراس حبيب : قانون انتخابات عادل ومفوضية مستقلة هما السبيل الوحيد لبلوغ الحكم الرشيد نوفمبر 24th, 2019 حقوق الإنسان: استشهاد 6 متظاهرين وإصابة أكثر من 150 في البصرة وذي قار نوفمبر 24th, 2019 اضف رد انقر هنا لإلغاء الرد.