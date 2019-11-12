بيع ساعة يد بـ31 مليون فرنك سويسري

الصباح الجديد – وكالات:

تفوقت علامة الساعات السويسرية “باتيك فيليبي” على علامة “رولكس” الشهيرة، بعدما تم بيعها بسعر وصل 31 مليون فرنك سويسري لتصبح بذلك أغلى ساعة يد في العالم.

وتم بيع الساعة من طراز “Patek Philippe Grandmaster Chime” في مزاد خيري عقدته دار كريستيز في جنيف.

يبلغ حجم الساعة 47 ميليمترًا، مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والذهب الأبيض، وكانت غرفة المزاد مليئة بالأشخاص المعتادين على دفع ملايين الدولارات مقابل تحفة فنية، وكانت ساعة “باتيك فيليبي” بمنزلة صفقة مميزة لهم.

واحتل صانع الساعات فرانسوا بول جورن، المرتبة الثانية، الذي بيعت ساعته مقابل 1.8 مليون فرنك، كما احتلت علامة “أوديمارس بيجو” المركز الثالث، حيث تم شراء الساعة مقابل مليون فرنك.

وبنحو عام تم جمع أكثر من 38.5 مليون فرنك خلال المزاد، وهو مبلغ أكبر بكثير مقارنة بالمزاد السابق، الذي جمع خلاله 10.7 مليون فرنك.

ويُجرى مزاد الساعات مرة كل سنتين ويتم نقل جميع العائدات لدراسة مرض عصبي عضلي يسمى “Dodenne myodystrophy”. ووفقًا للإحصاءات، يعاني كل واحد من 3500 شخص من المرض.