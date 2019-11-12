شاكيرا تستعد لإطلاق فيلمها في دبي

الصباح الجديد – متابعة:

وصلت النجمة العالمية اللبنانية الأصل شاكيرا إلى دبي يوم أمس الأربعاء، لمشاهدة العرض الأول لفيلم “شاكيرا إن كونسرت”.

وسيجري العرض الأول للفيلم العالمي في عدد من دور السينما. يتضمن الفيلم مشاهد جرى تصوير معظمها من حفلها الأسطوري في لوس أنجلوس العام الماضي، إضافة إلى مشاهد من جولتها العالمية التي شملت الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وأميركا اللاتينية.

ويلقي الفيلم الضوء على الجهود التي بذلت لإنجاح الجولة الفنية التي شكلت اهم المحطات في مسيرة شاكيرا الفنية، من خلال حفلات في 22 دولة حضرها ما يقارب المليون شخص.

تعد شاكيرا من أكثر المغنيات في أميركا اللاتينية ممن حصدن جوائز وترشيحات، فقد حازت جائزتي غرامي وسبع جوائز غرامي لاتينية منهم اربع جوائز في ليلة واحدة، مما جعلها أكثر فنانة تحصد جوائز في الليلة نفسها، وقد حازت ثلاث جوائز AMA جوائز الموسيقى الأميركية. وجائزة غرامي تمنح كل عام وقد حازت شاكيرا على جائزتين من خمس ترشيحات.