كاتانيتش: جاهزون ونسعى لخطف نقاط مباراة كمبوديا

اليوم.. في تصفيات آسيا المزدوجة

بغداد ـ الصباح الجديد:

اقيم، صباح أمس ، المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء منتخبا الوطني مع مستضيفه منتخب كمبوديا المقرر ظهر اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس اسيا.

وقال مدرب المنتخب الوطني كاتانيتش، ان «العراق يسعى للفوز بالمباراة لانها ستجعل موقف اسود الرافدين في موقف جيد بالمجموعة».واضاف، بأنه لا ينظر ولا يفكر بنتيجة مباراة كمبوديا مع ايران التي انتهت ٠-١٤، فيجب ان في مباراتنا فقط ويجب تجاوزها بنجاح وهذا ما يفكر فيه اللاعبين.

وحول سؤاله عن امكانية بعض اللاعبين ، اشار ،ان « مهند علي لاعب جيد ولكن جميع لاعبي المنتخب الوطني جيدين وبأمكانهم تقديم اداء ونتيجة طيبة».من جهته اكد اللاعب علي عدنان، بأن « معنويات اللاعبين عالية جدا من اجل الظفر بنقاط اللقاء ولكن النقطة الوحيدة التي ستؤثر هي ارضية الملعب التي قد تشكل عقبة في اظهار قدرات المنتخب».

وسيرتدي منتخبنا الوطني الزي الابيض الكامل فيما سيرتدي حارس مرمانا الزي الاحمر، في حين سيرتدي منتخب كمبوديا الزي الارزق الكامل وحارس مرماه الزي الاصفر الكامل.

وسمى الاتحاد الآسيوي، حكم مباراة منتخبنا الوطني وكمبوديا في التصفيات المزدوجة.. وتم تسمية الحكم الياباني «جومبي» لقيادة المباراة التي تضيفها كمبوديا، ووصل المنتخب العراقي إلى كمبوديا تحضيرا للمواجهة التي ستجمع المنتخبين اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأسي العالم 2022 وآسيا 2023.

هذا وتضم دولة كمبوديا مناطق طبيعية خلابة، إذ تعدّ من الدول القديمة التي اكتشفت منذ القرن الثاني للميلاد، كما خضعت لحكم الكثير من المماليك وحتى الاستعمار الفرنسي، ولهذا فهي غنية بالكثير من المواقع الأثرية والسياحية على حد سواء، والتي سنتعرف عليها من خلال هذا الموضوع. موقع كمبوديا تقع مملكة كمبوديا أو ما كان يعرف سابقاً بدولة كمبوتشيا جنوب شرق آسيا، وهي محاطة بدول عديدة من جميع الجهات الحدودية، حيث يحدها من الغرب والشمال الغربي تايلاند، ومن الشمال لاوس، ومن الشرق والجنوب الشرقي دولة فيتنام، ويحدها من الجنوب الخليج التايلندي.

تعد مدينة بنوم بنه عاصمة المملكة وأكبر مدنها، بالإضافة إلى كونها المركز الاقتصادي، والتجاري، والصناعي، أما مدينة سييم ريب الواقعة بمحاذاة أطلال انجكور وات المعروفة، فتعتبر بوابة منطقة الأنغكور، والوجهة السياحية الرئيسية في كمبوديا، بالإضافة إلى مدينة باتامبانغ التي تعتبر أكبر مدن غربي كمبوديا، الشهيرة بإنتاج الأرز، ومدينة سيانوكفيل الساحلية، التي يوجد فيها ميناء بحري رئيسي ومنتجع الشاطئ المعروف.

تبلغ مساحة كمبوديا ما يقارب 181,035كم² أي حوالي 69,898 ميلاً مربعاً، ووصل تعداد سكانها إلى ما يزيد على أربع عشرة مليون نسمة معظمهم من عرقية الخمير، كما يطلق على مواطني كمبوديا مسمى (الكمبودي) أو (الخمير)، وتعتبر الديانة البوذية الثيرافادية ديانة معظم الكمبوديين، إلا أن هناك عدداً كبيراً من المسلمين التشام، بالإضافة إلى عرقيات مختلفة أخرى، مثل: العرقية الصينية، والفيتنامية.

ويقود منتخب كمبوديا، المدرب الياباني هوندا (32 عاماً) الذي أعلن مؤخرا اعتزاله اللعب الدولي بعد مسيرة حافلة وطويلة مع المنتخب الياباني اختتمها بالمشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا لتكون المشاركة الثالثة له مع الفريق في بطولات كأس العالم.وخلال مسيرته الكروية لعب هوندا لعدد من الأندية أبرزها سيسكا موسكو الروسي وميلان الإيطالي وباتشوكا المكسيكي كما تعاقد قبل أيام مع ملبورن فيكتوري الأسترالي حيث ينتظر أن يختتم مسيرته الكروية مع الفريق بعقد لمدة عام واحد فقط على أن يبدأ مسيرته التدريبية في الوقت نفسه من خلال عمله مع منتخب كمبوديا.