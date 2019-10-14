رياض واتحاد الكرة ينعيان الراحل سعد مالح

بغداد ـ الصباح الجديد:

نعى وزير الشباب والرياضة، أحمد رياض، بمزيد من الأسى والحزن سعد مالح، حيث تقدم الوزير، وفقاً لبيان له، بـ”أحر التعازي وعظيم المواساة لأسرة الفقيد ولأسرة الإتحاد العراقي لكرة القدم”، داعياً المولى عز وجل أن “يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.. من جانبه، ذكر اتحاد الكرة في بيان صحفي، “بقلوب حرى واعين باكية وأنفس راضية بقضاء الله وقدره يتقدم الاتحاد المركزي لكرة القدم نيابة عن العائلة الكروية بأحر التعازي للوسط الرياضي لوفاة الشجاع عضو الاتحاد سعد مالح اثر مرض لم يمهله طويلا”.

وأضاف “نسأل الله أن يجعل قبره نزلاً فسيحًا من الجنة يسكنها إلى حين الموعد الأكبر. اللهم إنّه نَزَل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه”.

وتوفي عضو الاتحاد المركزي لكرة القدم، نائب رئيس نادي الحدود، سعد مالح، في الساعات الأولى من فجر امس الاثنين، بعد صراع مع المرض.