  • الثلاثاء , 15 أكتوبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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رياض واتحاد الكرة ينعيان الراحل سعد مالح

رياضة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
نعى وزير الشباب والرياضة، أحمد رياض، بمزيد من الأسى والحزن سعد مالح، حيث تقدم الوزير، وفقاً لبيان له، بـ”أحر التعازي وعظيم المواساة لأسرة الفقيد ولأسرة الإتحاد العراقي لكرة القدم”، داعياً المولى عز وجل أن “يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.. من جانبه، ذكر اتحاد الكرة في بيان صحفي، “بقلوب حرى واعين باكية وأنفس راضية بقضاء الله وقدره يتقدم الاتحاد المركزي لكرة القدم نيابة عن العائلة الكروية بأحر التعازي للوسط الرياضي لوفاة الشجاع عضو الاتحاد سعد مالح اثر مرض لم يمهله طويلا”.
وأضاف “نسأل الله أن يجعل قبره نزلاً فسيحًا من الجنة يسكنها إلى حين الموعد الأكبر. اللهم إنّه نَزَل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه”.
وتوفي عضو الاتحاد المركزي لكرة القدم، نائب رئيس نادي الحدود، سعد مالح، في الساعات الأولى من فجر امس الاثنين، بعد صراع مع المرض.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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