«بابا ياجا».. من الفولكلور الروسي

صدرت حديثاً عن دار كُتوبيا ترجمة عربية لـ «بابا ياجا»، مجموعة قصص فولكلورية روسية للكاتب الروسي ألكسندر أفاناسييف، وترجمة رولا عادل رشوان عن الروسية.

و»بابا ياجا» كائنٌ في الفولكلور السُلافي، يُحلق على هاونٍ عملاقٍ، ويخطف (وربما يأكل) الأطفال الصغار، ويعيش في كوخٍ يقف على أرجل دجاج.

تحكي معظم الأساطير عن أناس وأماكن وأحداث يمكن إدراكها، وتقوم بعض الأساطير على أشخاص حقيقيين، لكن كثيراً منها يتعلق بشخصيات خيالية. وتعتبر الأساطير اليونانية والرومانية الأكثر شيوعاً في الثقافة الغربية، حيث إن معظم الرومان واليونان القدماء آمنوا بهده الخرافات القديمة التي ترتبط إما بآلهة، أو بأرواح خيالية، أو بشخصيات أسطورية مرعبة، ولكن على الرغم من كونها تعتبر مجرد كائنات خرافية، فإنها تبعث الفضول في نفوس البشر من أجل التعرف عليها. وواحدة من تلك الأساطير أسطورة بابا ياجا، أو بابا روجا.