نادي الشعر يضيّف شعراء مدينة القاسم

حذام يوسف

على قاعة الجواهري في اتحاد الادباء، وبحضور عدد كبير من الادباء والمثقفين في بغداد والمحافظات، ضيف نادي الشعر السبت الماضي ٢٤ آب ٢٠١٩ أربعة من شعراء مدينة القاسم (د. أحمد الخيال، ناصر أبو الورد، حسين الجار الله، عمار الصلف)، قدم الجلسة الناقد د. وسام العبيدي، مرحبا بالحضور:» صباحكم بنكهة الادب أقول ما قاله أبو تمام: سلام وان كان السلام تحية .. فوجهك دون الرد يكفي المسلما، فوجوهكم معطرة بالأدب ومتعشطة لسماع الشعر، نستضيف أربعة من شعراء مدينة القاسم من منتدى الشعر في المدينة، اليوم اجد نفسي حائرا من اين ابدأ وهم أربعة شعراء مبدعين تسوروا محراب الجمال .. «، متحدثا عن تلون الشعر والشعراء، وأهمية هذا التنوع في الأسلوب والطرح.

الدكتور الشاعر الخيال هو أحمد جاسم مسلم الخيّال استاذ جامعي في الكلية التربوية من محافظة بابل، كما هو أستاذ في كلية المعارف الاسلامية بكربلاء، اختصاص البلاغة ولسانيات النص.

والشاعر ناصر أبو الورد كتب الشعر وهو مازال يتلمس خطاه الأولى في الدراسة، وصدرت له مؤخرا مجموعة شعرية حملت عنوان (الحياة برمية نرد)، عن دار النخبة للطباعة والنشر في مصر، وشارك بها في عدد من المعارض التي أقيمت في مصر وعدد من الدول العربية.

تنافس الشعراء في قراءة مجموعة من قصائدهم، وصدحت أصواتهم في قاعة الجواهري وسط اعجاب الحضور، الذي شارك في عدد من المداخلات حول الشعراء وقصائدهم منهم الشاعر عمر السراي، والناقد فاضل ثامر والباحث امين الموسوي، والدكتور نصير جابر.

في ختام الجلسة وزعت الشهادات التقديرية على الشعراء المشاركين وعلى مدير الجلسة تثمينا لحضورهم ومشاركتهم.