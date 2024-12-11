قائد “الحرس الثوري”: إيران لم تضعف بعد سقوط الأسد

الصباح الجديد ــ وكالات:

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن حسين سلامي القائد العام لقوات الحرس الثوري قوله امس الثلاثاء إن إيران لم تضعف بعد سقوط حليفها بشار الأسد في سوريا.

وأضافت وسائل الإعلام أن سلامي قال في جلسة مغلقة لأعضاء البرلمان “لم نضعف ولم تتقلص قوة إيران”.

وساندت إيران وروسيا حكم الأسد منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011 بالدعم العسكري والرجال والقوة الجوية، وفقاً لما ذكرته وكالة “رويترز” للأنباء.

ونشرت طهران “الحرس الثوري” في سوريا لإبقاء حليفها في السلطة والحفاظ على “محور المقاومة” في مواجهة إسرائيل والنفوذ الأميركي في الشرق الأوسط. وقلص خروج الأسد من سوريا قدرة طهران على إظهار قوتها والحفاظ على شبكتها من الجماعات المعارضة في أنحاء المنطقة، وخاصة حليفتها جماعة “حزب الله” في لبنان التي وافقت على وقف إطلاق نار مع إسرائيل الشهر الماضي.

وقال سلامي في الجلسة التي عقدت لبحث أحدث التطورات في سوريا “إسقاط النظام الصهيوني (إسرائيل) ليس خارج قائمة الأولويات”.

وبعد سقوط الأسد، دعت وزارة الخارجية الإيرانية إلى حوار وطني لتشكيل حكومة تمثل جميع شرائح المجتمع السوري.

ودعت فاطمة مهاجراني المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية اليوم إلى “احترام وحدة الأراضي السورية”، قائلة إن الشعب السوري يجب أن يقرر مصيره بنفسه.