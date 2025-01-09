الدراما الكورية تحصد مليار ساعة من المشاهدات شباب وكبار: الدراما الكورية عائلية وخالية من لغة بذيئة

بغداد – وداد إبراهيم:

ملايين من المشاهدات وترقب كبير من المشاهدين في عموم العالم للمسلسلات الكورية، بل بدأت تستحوذ على رغبة المشاهد العربي والأجنبي، وفي عموم قارة آسيا أيضًا من خلال أعمال تنتمي إلى العنف أو المشاكل الاجتماعية أو العلاقات. ورغم هذا الاختلاف، إلا أنها حققت خلال الأعوام الأخيرة مشاهدات كبيرة من قبل المشاهد العربي والعراقي بالتحديد، قد تكون لأسباب منها الاهتمام بالأزياء والتمثيل وشكل الممثلين والموسيقى التصويرية، لكن الأقرب إلى الواقع الجاذبية الثقافية لهذه الأعمال التي تتيح للمشاهد التعرف على عالم مختلف تمامًا عن الثقافة الغربية السائدة حتى لدى المشاهد الشرق أوسطي.

فهذه المسلسلات تعرض على المشاهد أعرافًا مجتمعية مختلفة، فهي خالية تقريبا من أي لغة بذيئة، ونادرًا ما تظهر فيها قبلات، وذلك يجعلها أسهل في الانتشار وعائلية تمامًا يمكن للجميع مشاهدتها طوال الوقت ومع أي شخص من دون قلق، بعكس الدراما الأوروبية والأميركية. وتعرض بعض القنوات مثل “نتفلكس” آخر الأعمال الكورية منها الجزء الثاني من مسلسل الرعب “الحبار” والذي يعد من الأعمال التي تنتمي إلى القتل من أجل المال والتخلي عن الأصدقاء من أجل الحصول على المزيد من الأموال، فيما يعرض لنا المسلسل المشاكل المالية التي يعشها المواطن الكوري والديون التي يقع فيها.

الشابة سما علي إحدى المتابعات للمسلسلات الكورية تقول: أول ما يجذبني في المسلسلات الكورية جمال الممثلين وصدق مشاعرهم، إضافة إلى أننا لا نجد أنهم خضعوا للمكياج بل نرى ملامح طبيعية فيما يعرض لنا العلاقات بين الشباب وكيف يعمل الشاب ويدرس ويحاول أن يغير حياته كما تعرض لنا الفارق بين الطبقات الاجتماعية وصراع الغني والفقير، وأكثر ما أعجبني مسلسل “الحبار” في الجزء الثاني.

حسين عبد الله قال: ما يعجبني الأماكن والإخراج والمونتاج وكأننا في عالم من الحقيقة، إضافة إلى أننا نعيش مع الحدث ونكتم الأنفاس وننتظر اللقطة القادمة أو ماذا سيكون رد فعل الممثل على المشهد بالأخص في مسلسل “الحبار” ننتظر كيف سيتصرف البطل إزاء الملايين من النقود وكيف سيصرفها ولماذا يتهافت الكل من أجل الدخول إلى لعبة خطرة جدا قد تؤدي خسارتهم إلى الموت، وحين يكون هناك تصويت من يريد أن يخرج من اللعبة نرى الصراع للبقاء في المنافسة من أجل المزيد من المال.

فيما حقق مسلسل “أشياء غريبة” ملايين من ساعات المشاهدة، فقد تجاوز عدد ساعات مشاهدة الموسم الرابع بنصفيه المجلد الأول والمجلد الثاني رقم 1.32 مليار ساعة في أول 28 يوما من عرضه، وهو الرقم الأعلى لأي مسلسل باللغة الإنجليزية على “نتفلكس”، بعيدا عن هذا وذاك ستحتل المسلسلات الكورية المشاهدات الأعلى حتى للأعمال القادمة بعد أن عرف المنتجون ماذا يفضل الجمهور من الأعمال، وعرف المخرجون أيضا كيف يضعون أمام المشاهد الأعمال وبصورة تجذب الشباب والكبار بل العائلة كلها. وهذا ما لم تحققه المسلسلات العربية ولا الأمريكية أو حتى المسلسلات المكسيكية التي كان لها جمهور واسع وكبير في تسعينيات القرن الماضي، وكان للمسلسلات الأمريكية أيضًا جمهور كبير فيما كانت الدراما العربية تحقق نجاحًا لكن على مستوى الجمهور العربي فقط ومن دون أن يكون لها جمهور خارج نطاق الوطن العربي.