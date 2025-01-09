وزيرة الاتصالات: مشروع سعات الترانزيت اعتمد تقنية حديثة لنقل البيانات عبر العراق

بغداد – الصباح الجديد

أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، إن مشروع تمرير سعات الترانزيت الذي وقع بين شركة IQ لخدمات الإنترنت الشريك الرسمي للوزارة، والشركة العالمية جسر الخليج GBI، اعتمد تقنية Dark Fiber في مشروع الكابل البحري لتمرير سعات الترانزيت الدولية عبر العراق ولأول مرة باعتماد خدمة الربط المباشر بين موقعين.

وأكدت الياسري خلال كلمتها بعد مراسم التوقيع على أهمية المشروع الذي اعتمد تقنية حديثة لنقل البيانات الدولية عبر العراق إلى دول العالم وهو الحدث الأهم في تاريخ الوزارة وكان نتيجة لجهود دامت لسنوات عديدة.

وأشارت الياسري إلى تبنيها مشاريع الترانزيت وذلك لأهميتها كون العراق ممراً استراتيجياً قصيراً يربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب ، مؤكدة فتح الأبواب أمام جميع الشركات العالمية لإمرار الاتصالات الدولية عبر الأراضي العراقية.

وقالت “كنا داعمين بكل قوة للنهوض بهذه المشاريع المهمة رغم التحديات وكان ثمرة الجهود المبذولة رفع السعات المارة في العراق في غضون أشهر قليلة إلى 1600 تيرا من خلال اتباع سياسات سعرية مرنة ومخفضة وتقديم الحلول الفنية والقانونية”.

وأعلنت الياسري عن منحها العديد من الموافقات لشركات عالمية وعربية مثل تركتليكوم وبتلكو واوريدو و STC وعمانتيل والزاجل واتصالات الإماراتية وشركة بريز وغيرها تضمن بعضها انزال كوابل بحرية وتجهيز محطة ثانية اضافة إلى محطة الفاو وإنشاء شبكات ترانزيت إضافية .

بدوره قال المستشار العام لمجموعة iQ زينو قادر في كلمة له خلال كلمته بالمناسبة “نحتفل بتوقيع أول اتفاقية لتمرير سعة تصل إلى واحد تيرا داخل أراضي العراق، وذلك عبر مشروع خط الترانزيت ، الذي تم إنشاؤه بواسطة شركة iQ Networks إحدى شركات مجموعة شركات اي كيو نحن في مجموعة شركات اي كيو نفتخر بالخدمات التي نقدمها في العراق و إقليم كردستان، وخصوصاً في محافظة السليمانية”.

وأضاف، أن “خدمات الإنترنت التي توفرها شركتنا تُعد الأفضل في العراق والشرق الأوسط، بل وتتجاوز العديد من دول العالم من حيث الجودة، وهي أيضًا من بين الخدمات الأكثر توفيرًا من حيث التكلفة”.

وتابع أن “هذا المشروع ليس مجرد إنجاز عادي، بل يُمثل خطوة استراتيجية كبرى تضع العراق في قلب خارطة الشبكات الدولية فمن خلاله، يصبح العراق مركزًا محوريًا لتمرير السعات بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وبالعكس كما أن لهذا المشروع أهمية لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل تشمل أيضًا الأبعاد الأمنية والاستقرار، مما يعزز مكانة العراق على الساحة الدولية”.