الإعمار تعلن عن 6 مدن سكنية جديدة الاسبوع المقبل

بغداد – الصباح الجديد

تُعلن وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامَّة، الأسبوع المقبل عن ستِّ مدنٍ سكنيَّةٍ جديدةٍ في المحافظات تمهيداً لإحالتها للتنفيذ بعد دراسة عروض الشركات والمطوِّرين

وقال المتحدِّث الرسميُّ باسم الوزارة المهندس نبيل الصفار في تصريح صحفي إنَّ “الوزارة أحالتْ خلال المدَّة الماضية خمس مدنٍ سكنيَّةٍ للتنفيذ إلى الشركات شملتْ مدينتي الجواهري وعلي الوردي في بغداد، والغزلاني في الموصل وضفاف كربلاء بمحافظة كربلاء المقدَّسة والجنائن المعلّقة في بابل”.

وأشار إلى أنَّ “الوزارة ستنتهي الأسبوع المقبل من الإعلان عن ستِّ مدنٍ سكنيَّةٍ جديدةٍ، وهي المتنبي في واسط والسلام في مدينة النجف الأشرف، فضلاً عن مدينة أور في ذي قار والمجرّ في ميسان، إلى جانب مدينة بلد في محافظة صلاح الدين والوركاء في المثنى”.

ولفت الصفّار إلى أنَّ “الوزارة ستعمل بعد الانتهاء من الإعلان عن هذه المدن على تشكيل لجانٍ لاختيار الشركات والمطوِّرين الأنسب للتنفيذ بالاعتماد على معايير المفاضلة المحدَّدة التي تتضمَّن توفّر خطة تمويلٍ للمشروع بنسبة (25) بالمئة من قيمته، وكذلك مقدار ما يُقدِّمه المستثمر من أرضٍ مخدومةٍ أو وحداتٍ سكنيَّةٍ أو أيِّ أنشطةٍ خدميَّةٍ تُسلّم للجهات القطاعيَّة مجّاناً”.