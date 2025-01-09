وزير الزراعة يؤكد الإبقاء على مبالغ بدلات إيجار الأراضي الزراعية دون رفعها

بغداد – الصباح الجديد

أكد وزير الزراعة عباس جبر المالكي الإبقاء على مبالغ بدلات إيجار الأراضي الزراعية دون رفعها.

وذكرت الوزارة في بيان أن “وزير الزراعة ترأس اجتماعاً لهيئة الرأي الجلسة الأولى لهذا العام بحضور وكيل الوزارة الإداري مهدي سهر الجبوري ومستشاري الوزارة مهدي ضمد القيسي ورائد الحداد والمدراء العامين”، مشيراً الى أنه “تم خلال الاجتماع مناقشة وإقرار عدد من الفقرات المهمة التي تضمنها جدول الأعمال ومنها الإبقاء على مبالغ بدلات إيجار الأراضي الزراعية دون رفعها دعماً للفلاحين والمزارعين وعرض القرار على رئيس مجلس الوزراء”.

وأضاف البيان أنه “جرى تأكيد وزير الزراعة على منح الأولوية للمشاريع التي تحقق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي لإدراجها ضمن خطط الوزارة المستقبلية وتنفيذها ضمن تخصيصات القرض السعودي”.

وبين أن “وزير الزراعة وجه المدراء العامين بضرورة إجراء الزيارات الميدانية بشكل دوري ومستمر للاطلاع على سير العمل عن كثب وتذليل الصعوبات التي تواجه الفلاحين والمزارعين، فضلاً عن إجراء المقابلات الأسبوعية مع الموظفين والمواطنين للاستماع الى مشكلاتهم ووضع الحلول المناسبة لها”.