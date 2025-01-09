إدراج 1.2 مليون دونم فقط من أصل 12 مليوناً في الخطة الزراعية لنينوى

بغداد – الصباح الجديد

تم إدراج مليون و200 ألف دونم فقط من أصل 12 مليون دونم في الخطة الزراعية لهذا العام في محافظة نينوى، وفي حال لم يتم حل المشكلة، فلن يتم استلام القمح من الأراضي غير المدرجة في الخطة الزراعية.

في محافظة نينوى يوجد 12 مليون دونم من الأراضي الزراعية، لكن 7 ملايين دونم فقط صالحة للزراعة، وباقي الأراضي يحتاج إلى إصلاح، بما في ذلك إيصال المياه وحفر الآبار.

بهذا الصدد، قال رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس محافظة نينوى أحمد دوبرداني إن من بين 7 ملايين دونم، يتم زراعة خمسة ملايين و500 ألف دونم من القمح سنوياً، ومليون دونم من الشعير، والباقي يستخدم لزراعة محاصيل أخرى.