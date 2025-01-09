راعية أغنام في تونس تتحول إلى نجمة على تطبيق «تيك توك»

متابعة – الصباح الجديد:

تحولت راعية أغنام في تونس إلى نجمة على تطبيق «تيك توك»، من خلال مقاطع فيديو وثّقت من خلالها حياتها اليومية وتفاصيل عملها، ونشرت عن طريقها رسائل تحثّ على العمل وعدم الاستسلام للبطالة.

ولفتت «جودة الغريسي»، وهي من أرياف مدينة سيدي بوزيد، الأنظار لها، بسبب عفويتها وبساطة أسلوبها وطريقة عيشها غير المصطنعة وجمالها الطبيعي، فظهرت مرّة مع أغنامها وأخرى تجني ثمار الزيتون، لتقدم صورة إيجابية عن المرأة الريفية.

وبفضل المحتوى الذي تنشره على تطبيق تيك توك، أصبح لدى جودة أكثر من نصف مليون متابع، كما استطاعت جمع ملايين المشاهدات والتفاعلات، حيث تجاوزت مشاهدات بعض مقاطعها المصورة المليون مشاهدة، وحققت انتشارا واسعا.

وتفاعل التونسيون بإعجاب مع ما تنشره بتعليقات إيجابية، حيث كتب ناشط يدعى عماد الفقيه «هذه الفتاة ورغم التعب والفقر فإنها تنشر السعادة والموجات الإيجابية»، أمّا الناشطة سارة قطاطا فعلقت قائلة «أسلوبها عفوي وبسيط يدخل القلب، وهذا سر نجاحها وشهرتها»، فيما دعا قيس الفايدي، إلى ضرورة دعمها، وكتب: “تستحق المتابعة، أعطت صورة جميلة عن الريف”.