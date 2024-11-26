المباشرة بتنفيذ مضمار القوى في ملعب البصرة الدولي

بغداد ـ الصباح الجديد:

تنفيذاً لتوجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد المبرقع بتحديث مرفقات المدينة الرياضية في البصرة، أكد مدير المدينة الرياضية في البصرة السيد لطفي الجزائري، أن ملاكات شركة الهلال الفنية باشرت بأعمال تثبيت التارتان لمضمار ملعب البصرة الدولي بعد ازالة النجيل الطبيعي من الموقع الخاص بالمضمار، ومن ثم تثبيت التارتان وفق المواصفات العالمية المعتمدة، مبيناً، أن وجود فسحة من الوقت بعد مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الاردني تمتد إلى خمسة أشهر ستتيح لنا العمل بمنهاج ثابت لإكمال أعمال تجهيز الملعب بالتارتان والمباشرة بالتثبيت الذي سيستمر لشهرين.

وتابع الجزائري بالقول، أن الملعب سيكون على أعلى درجة من التحضير استعداداً لإقامة بطولتين دوليتين بألعاب القوى في شهري شباط وآذار المقبلين، وسيكون الملعب مكتمل بمشاهده الجميلة وجميع احتياجاته قبل مباراة منتخبنا الوطني وشقيقه الكويتي في العشرين من شهر آذار المقبل، وفق خطة تامة معدة لهذا الهدف.