الكرخ يسجل اعلى معدل تهديفي بدوري اليد للموسم الحالي

بغداد ـ الصباح الجديد:

حقق فريق الكرخ لكرة اليد، عصر أول أمس، فوزاً كبيراً على نظيره القاسم بنتيجة (45-14) هدفاً لحساب الدور الرابع من دوري النخبة لكرة اليد للموسم الحالي (2024-2025).وفي مباراة أخرى تمكن فريق الحشد من الفوز على نظيره السليمانية بنتيجة ( 39 – 19 ) هدفاً، فيما حقق فريق الناصرية الفوز على بلدية البصرة بنتيجة ( 29 – 28 )هدفاً ضمن الدور نفسه.. وبحسب الاحصائيات فأن الكرخ يسجل أعلى معدل تهديفي في دوري الموسم الحالي بعد تغلبه على القاسم 45 – 14.وتجرى اليوم الثلاثاء مباراتين في اختتام الدور الرابع، اذ يضيف الكوفة فريق المسيب في قاعة الكوفة في الساعة 2 ظهرا وفي قاعة الجماهير يلعب كربلاء امام الجيش في الساعة 3 عصرا.

إلى ذلك وباشرأف مالح مهدي رئيس اللجنة الاولمبية ( فرع المثنى ) والمشاور القانوني صالح عبد الله اقامت الهيئة المؤقتة للاتحاد الفرعي لكرة اليد في محافظة المثنى إنتخاباتها لاختيار مجلس إدارة دائمي للسنوات الأربع المقبلة، وأسفرت نتائج المؤتمر الانتخابي عن فوز وزير كاظم وزير برئاسة الاتحاد الفرعي فيما فاز بالعضوية فيصل توفيق محمد و مهند هاشم عبد.

كما شهدت محافظة الديوانية انتخابات الاتحاد الفرعي لكرة اليد ، باشراف اللجنة المكلفة من الاتحاد العراقي للعبة برئاسة عضو الاتحاد كاظم كامل و ممثل اللجنة الأولمبية في الديوانية فيصل غازي كاظم والمشاور القانوني عايد عبد فلحي وأسفرت نتائج الانتخابات التي شهدتها قاعة ممثلي اللجنة الأولمبية في الديوانية عن فوز سامر عبد الرضا عزيز بمنصب رئيس الاتحاد الفرعي ب ( 7 ) اصوات نعمان كريم عبد الحسين نائب الرئيس ( 7 ) أصوات وعامر فندي غانم عضوا ب ( 7 ) أصوات.

وفي السياق ذاته، اجريت انتخابات الاتحاد الفرعي لكرة اليد لمحافظة البصرة باشراف اللجنة المكلفة من الاتحاد العراقي للعبة برئاسة نائب رئيس الاتحاد قتيبة نادر والدكتور علي حسن الكناني عضوأ والاستاذ خليل مصطفى امين عضوا وأسفرت نتائج الانتخابات التي شهدتها قاعة ممثلي اللجنة الأولمبية في البصرة عن فوز علاء كاظم صابر بمنصب رئيس الاتحاد الفرعي ب ( 3 ) اصوات وهدى نعيم فرهود عضوأ ب ( 3 ) أصوات وفاروق عبد الرحيم حواس عضوا ب ( 3 ) أصوات.