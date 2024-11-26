موهبة كرة القدم ينظم مهرجانا بالتعاون مع اكاديمية القاهرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

نظم مركز الموهبة الرياضية بكرة القدم مهرجانا بالتعاون مع اكاديمية القاهرة في ملعب الموهبة الرياضية في مجمع ملعب الشعب الدولي وشمل المهرجان إقامة مباريات استعراضية للفئات ٢٠١٠/٢٠١١ بإشراف المدربين علاء جعير وعمر يوسف و٢٠١٢/٢٠١٣ بقيادة المدربين حيدر فالح ومحمد انور وعمرعادل و٢٠١٤/٢٠١٥ بقيادة المدربين سلام نومي ورضا هادي ومدربي حراس المرمى نوري عودة ومجيد حسن ويقيم مركز الموهبة كل يوم سبت مهرجانا مصغرا او مباريات تجريبية للموهوبين بإشراف مدير مركز موهبة كرة القدم محمد كاظم والمستشار الخبير الكروي داود العزاوي ويضم مركز الموهبة ايضا لاعبي فئات 2016/2017 بإشراف المدربين عباس خلف وتمارا محمد وطه محمد والدكتور حيدر رحيم كما يعمل في مركز الموهبة المعالج الطبي ليث عبد الهادي والإعلامي أسامة محمد ومحسد فاضل مديرا للإدارة ومحمد عبد الرضا ومصطفى جواد إداريين للملعب ورائد مهدي للصيانة ومقتدى حمود وحسن هادي للخدمات.. يذكر ان مركز الموهبة بكرة القدم ضيف مؤخراً أكاديميات المحمودية ومصطفى سعدون من ديالى وأكاديمية التشيك الكروية.