براعم وناشئة الشرطة يتألقون بالجودو

بغداد – الدائرة الإعلامية

اختتمت مؤخرا بطولةُ المرحوم طارق حسن للجودو لفئتي البراعم والناشئين، والتي أُقيمت أحداثها في قاعةِ المركز التدريبيّ لاتحاد اللعبة بمشاركة 21 ناديًا من مختلف أنحاء العراق. وشهدت البطولة تنافسًا كبيرًا بين الفرق المشاركة في أجواء رياضية مميزة، وقد أسفرت نتائجها الآتي: ففي فئة البراعم (إناث)، أحرز المركز الأول نادي الدفاع الجوي، وجاء ثانيا نادي بسماية، والمركز الثالث تقاسمه ناديا السلام وشباب المستقبل. أما في فئة البراعم (ذكور)، فقد حصد نادي الشرطة المركز الأول، ونال المركز الثاني نادي النجف، وتقاسم المركز الثالث ناديا حطين والدفاع الجوي. وفي فئة الناشئين (ذكور)، حصل على المركز الأول نادي ديالى، وأحرز المركز الثاني نادي الشرطة، وجاء ثالثا مناصقة نادي الكرخ ونادي الحسنين. أما في فئة الناشئات (إناث)، فحصد نادي الشرطة المركز الأول، وكان المركز الثاني من نصيب نادي فتاة أربيل، وجاء ثالثا نادي جالنجر.وقد برز نادي الشرطة بتحقيقه المركز الأول في فئة البراعم (ذكور) والناشئات، في حين أحرز نادي ديالى لقب الناشئين. يشار إلى أن فريقي البراعم والناشئين يشرف على تدريبهما المدربان عباس عامر ومشتاق عيدان، فيما يشرف على الفريق النسوي المدربان مصطفى عباس وآفاق خالد.