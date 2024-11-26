الشباب والرياضة توجه بدعم اتحاد الأسكواش

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد المبرقع، خلال استقباله، وفد إتحاد الأسكواش العراقي: على أن هذه الرياضة من الألعاب التي دخلت حديثاً إلى الألعاب الأولمبية ومهمة جداً، ونعمل على توفير الأدوات المناسبة لتطويرها والارتقاء بها.

واستمع السيد الوزير، لشرح مفصل قدمه رئيس الاتحاد العراقي للأسكواش الدكتور علي جهاد، تضمن أهم المشكلات والعقبات التي تواجه اللعبة والرياضيين فيها، ومن أهمها عدم توفر قاعات وملاعب خاصة باللعبة.. وأوعز المبرقع بضرورة حل مشكلة عدم توفر الملاعب الخاصة بهذه الرياضة، وإمكانية توفيرها ضمن المنشآت التي تمتلكها وزارة الشباب والرياضة، مشيراً إلى وجود مشاريع فعلية يتم العمل عليها من قبل الوزارة تخص لعبة الاسكواش، وسيتم إعلان افتتاحها ما أن يتم إنهاء العمل فيها.وفي ختام اللقاء، كرم الوفد، السيد الوزير بدرع الاتحاد، تثميناً لجهوده ودعمه المستمر للرياضة العراقية، مشيدين بحفاوة الاستقبال في الوقت ذاته.