انتقادات للمرشح المؤمن بشعار «أميركا أولاً»… ترمب يختار مقدم برامج وزيراً للدفاع

متابعة ـ الصباح الجديد:

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، امس الاربعاء، ترشيح بيت هيغسيث، الضابط السابق في الحرس الوطني الأميركي، ومقدم البرامج في شبكة «فوكس نيوز»، لتولي منصب وزير الدفاع في إدارته المقبلة.

وأثار هذا القرار جدلاً وذهولاً واسعين. ففي حين أشاد ترمب بهيغسيث بوصفه «قوياً وذكياً ومؤمناً حقيقياً بشعار (أميركا أولاً)»، وقال في بيان: «مع وجود بيت على رأس القيادة، سيكون أعداء أميركا قد أُنذروا (…) قواتنا العسكرية ستكون عظيمة مجدداً، وأميركا لن تتراجع مطلقاً»، فقد سارع كثير من منتقدي القرار للإشارة إلى افتقار المذيع للخبرة اللازمة لتولي المنصب؛ حيث اقترح بعضهم أنه قد يكون رئيساً للبنتاغون بالاسم فقط، في حين أن ترمب سيتولى إدارة الوزارة على أرض الواقع، وفق شبكة «إيه بي سي» الأميركية.

تجاهل أصحاب الخبرة

وقال المنتقدون إن ترمب تجاهل عدداً من كبار المسؤولين في مجال الأمن القومي كي يختار هيغسيث.

وقد جرى طرح عدد من الأسماء الأخرى لتكون خيارات محتملة لتولي المنصب، بما في ذلك اسم النائب مايك روغرز من ألاباما، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، وكيث كيلوغ، وهو جنرال متقاعد شغل منصب كبير موظفي مجلس الأمن القومي خلال فترة الرئاسة الأولى لترمب، والسيناتورة جوني إيرنست، الجمهورية من ولاية أيوا، وروبرت ويلكي، المسؤول السابق في البنتاغون الذي كان رئيساً لشؤون المحاربين القدامى خلال ولاية ترمب الأولى.

وقال النائب آدم سميث، الديمقراطي البارز في لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب: «هناك سبب للقلق من أن هذا الشخص ليس صانع سياسات جاداً بما يكفي، وليس منفذ سياسات جاداً بما يكفي للقيام بعمل ناجح».

من جهته، قال مارك كانسيان، المستشار الأول في «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية»: «أعتقد أن ترمب سَئِم من الاختلافات والصراعات مع وزراء دفاعه، واختار شخصاً يعلم أنه سيكون مخلصاً له».

وقال مسؤولون عسكريون إن اختيار هيغسيث غريب وغير مفهوم.

وصرح ضابط عسكري كبير، تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويته، بأن هذا الاختيار «يُثير المخاوف بشأن ما إذا كان هيغسيث يمتلك الخبرة العملية لإدارة وزارة كبيرة بميزانية هائلة».

وتبلغ ميزانية وزارة الدفاع أكثر من 800 مليار دولار، مع نحو 1.3 مليون جندي في الخدمة الفعلية، و1.4 مليون آخر في الحرس الوطني والاحتياط والموظفين المدنيين المتمركزين في جميع أنحاء العالم.

من جهته، يرى رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، إن هيغسيث سيكون «مهتماً بالإصلاح في المجالات التي تحتاج إلى إصلاح».

كما أشاد متحدث باسم «فوكس نيوز» بمعرفة هيغسيث العسكرية، قائلاً: «إن رؤاه وتحليلاته، خصوصاً فيما يتعلق بالجيش، لاقت صدى عميقاً لدى مشاهدينا».

ماذا نعرف عن هيغسيث؟

يبلغ هيغسيث من العمر 44 عاماً، وهو مذيع في شبكة «فوكس نيوز» منذ عام 2014، وقد طوّر علاقة صداقة مع ترمب، الذي ظهر بانتظام في برنامجه.

وبعد تخرجه في جامعة برينستون عام 2003، تم تكليف هيغسيث ليكون قائد مشاة في الحرس الوطني للجيش، وخدم خارجياً في أفغانستان والعراق، وكذلك في خليج غوانتانامو، وفق مجلة «التايم» الأميركية.

وكان هيغسيث رئيساً سابقاً لـ«المحاربين القدامى المعنيين بأميركا»، وهي مجموعة يدعمها المليارديران المحافظان تشارلز وديفيد كوتش، كما ترشّح لمجلس الشيوخ في مينيسوتا عام 2012 دون جدوى.

ووفق سيرته الذاتية على «فوكس نيوز»، فقد حصل على درجة الماجستير في السياسة العامة من كلية «جون إف كينيدي» بجامعة هارفارد.

ومع تشكيل ترمب لأول حكومة له بعد فوزه عام 2016، ورد أنه فكّر في هيغسيث لإدارة وزارة شؤون المحاربين القدامى.

وفي عام 2019، حثّ هيغسيث ترمب على العفو عن أفراد الخدمة الأميركية المتهمين بارتكاب جرائم حرب، ودافع عن قضايا أفراد الخدمة في برنامجه وعلى الإنترنت، وأجرى مقابلات مع أقاربهم.

ويبدو أن جهود هيغسيث في هذا الشأن كانت ناجحة؛ حيث أصدر ترمب في ذلك العام عفواً عن جندي كوماندوز سابق في الجيش الأميركي كان من المقرر محاكمته في قضية مقتل صانع قنابل أفغاني مشتبه به، إضافة إلى ملازم سابق في الجيش أدين بالقتل لإصداره الأمر لرجاله بإطلاق النار على 3 أفغان، ما أسفر عن مقتل اثنين. كما أمر ترمب بترقية أحد أفراد قوات النخبة البحرية الذي أدين بالتقاط صورة مع أسير من تنظيم «داعش» ميت في العراق.

معارضته لمشاركة المرأة في القتال

بصفته محافظاً متشدداً يتبنى سياسات ترمب «أميركا أولاً»، دعا هيغسيث في عدد من المناسبات إلى جعل الجيش أكثر فتكاً.

وخلال مقابلة على بودكاست «The Shawn Ryan Show»، قال: «إن السماح للنساء بالخدمة في القتال يضر بهذا الجهد».

وأضاف: «إن خدمة الرجال والنساء معاً يجعل الموقف أكثر تعقيداً، والتعقيد في القتال يعني أن الخسائر ستكون أسوأ».

وفي حين لفت إلى أنه يرى أن التنوع في الجيش يعد أمراً مهماً ونقطة قوة، فإنه أكد أنه يرى أن هذا التنوع بالنسبة له يعني الرجال من الأقليات والبيض، لأنهم «يمكنهم الأداء بشكل مماثل»، ولكن الأمر نفسه «لا ينطبق على النساء».

موقفه من إسرائيل وإيران

كان هيغسيث مدافعاً عن إسرائيل في برنامجه، خصوصاً خلال العام الماضي، مؤكداً أهمية أن تقف الولايات المتحدة دائماً بجانبها بصفتها حليفاً قوياً لها.

كما أنه اتخذ مواقف متشددة تجاه إيران، وهو مدرج بصفته عضواً في المجلس الاستشاري لقدامى المحاربين في مجموعة «متحدون ضد إيران النووية».

وبعد أن أمر ترمب بقتل قاسم سليماني، القائد السابق لـ«فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني في يناير (كانون الثاني) 2020، ندد هيغسيث بإيران ووصفها بأنها «تمتلك نظاماً شريراً».