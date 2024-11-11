إجراء انتخابات لناديين في قضاء بدرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أقامت الهيئة العامة لنادي بدرة التخصصي لرفع الأثقال أول امس إنتخاباتها لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي للسنوات الأربع المقبلة، بأشراف عام من اللجنة الأولمبية الوطنية العراقيةوأسفرت نتائج المؤتمر الانتخابي عن فوز محمد جاسم عبود برئاسة الهيئة الادارية، فيما فاز بمنصب نائب الرئيس حسن عجيد رشيد، و خضر داود خضر أميناً للسر، و جاسم محمد كاظم أميناً مالياً.كما فاز بعضوية مجلس الادارة السادة كرار علي حسين، ومشتاق ستار كاظم، ومحمد جمعة صويغ، وضياء علي حسين، وعلي محمد طاهر، وحسين جبارة علي.هذا وقد تألفت اللجنة الانتخابية المشرفة على انتخابات نادي بدرة التخصصي لرفع الاثقال من مصطفى جبار علگ مشرفاً عاماً للمؤتمر الانتخابي، وليث خضر جاسم رئيساً للجنة الانتخابات، وإياد هادي فضل نائباً وعضوية فراس كاظم سهم.

كما اشرفت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية على المؤتمر الانتخابي الذي أقامته الهيئة العامة لنادي نخيل بدرة الرياضي في اليوم ذاته لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي للسنوات الأربع المقبلة.وأسفرت نتائج المؤتمر الانتخابي عن فوز حسين علي مردان برئاسة الهيئة الإدارية، فيما فاز بمنصب نائب الرئيس السيد عادل محمد كاظم، ومحمد شفيق حميد أميناً للسر، و عباس علي مردان أميناً مالياً.كما فاز بعضوية مجلس الادارة السادة عادل محمد سلمان، وكرار محمد توفيق، وأمير محمد طاهر، ومهند صاحب فاضل ،إيهاب عباس حسوني، و أيوب خالد مردان. يذكر ان عدد حضور اعضاء الهيئة العامة بلغ 43 عضواً من أصل 65 عضو فيما أقرت اللجنة الانتخابية بأكتمال النصاب وفقاً لقانون الأندية الرياضية.