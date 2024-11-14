مسكنة لدكنة الصباح .. مختارت شعرية للمغربي محمد بنيس

بغداد – طالب كريم:

صدر حديثاً عن دار الشؤون الثقافية، ضمن مبادرة السيد رئيس الوزراء لدعم طباعة الكتاب وعن سلسلة ” شعر ” التي تصدرها دار الشؤون الثقافية العامة وزارة الثقافة والسياحة كتاب ” مسكن لدكنة الصباح مختارات شعرية ” للشاعر المغربي محمد بنيس اختارها وقدَّم لها علي العطار، ومن مقدمته ” يذهبُ شعرُ محمد بنيس إلى جهات لم يصلها الخيالُ العربي ويختبرُ قدراتِ قُرائهِ العَربي على تصورها. إنه يضعنا أمامَ صرح كبير من الخيال الجامح بلغته المستحيلة وخيالهِ الخصب وهو بذلك يستخدم كلَّ أدواته من لغةٍ أو معرفةٍ نقدية بالتراث والحداثة لينتج لنا قصائده الكونية ” . يضمُّ هذا الكتابُ نخبةً من قصائدِ الشاعر محمد بنيس وهي منتخبةٌ من مراحل مختلفةٍ من حياته الأدبيَّة لتكون مدخلاً للإمعان في منجزه الأدبي. يقع الكتاب ب — ٣٠٤ —- صفحة من القطع الكبير لوحة الغلاف للفنان: وسام مناحي صدرت ضمن مبادرة السيد رئيس الوزراء لدعم طباعة الكتاب …