العراق يلاقي السعودية والبحرين واليمن في خليجي 26 بالكويت

بغداد ـ الصباح الجديد:

يواصل المنتخبُ الوطنيّ تدريباته في مراكز التدريب الخاصة بالمدينةِ الرياضية، وبدأت التدريبات صباح اول امس بوحدة صباحية شارك فيها 11 لاعباً هم كل من جلال حسن ، فهد طالب ، حسين حسن ، مناف يونس ، مهند علي ، أحمد يحيى ، أمجد عطوان ، مصطفى سعدون ، زيد تحسين ، علي فائز ، سعد عبد الأمير.ومن المؤملِ أن يلتحقَ اللاعبون المحترفون تباعاً، وبدايةً من يوم أمس ولغاية يوم غد الثلاثاء ، بحسب ارتباط كل لاعبٍ مع ناديه.يشار إلى أن محترف الخور القطري أيمن حسين كان أولَ الواصلين من اللاعبين المحترفين صباح أول أمس.

من جانبه، اطلع رئيسُ اللجنة الأمنيّة في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم اللواء مهدي شواي، أول امس، على التحضيراتِ اللوجيستيّة في ملعبِ البصرة الدوليّ استعداداً لمباراةِ منتخبنا الوطنيّ ونظيره الأردني التي تقام في الرابع عشر من الشهر الحالي.

في وقت استقبل رئيسُ الإتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم “عدنان درجال”، أول أمس، السفيرَ الأردني في بغداد ماهر الطروانة، و نائب السفير نورس جانخوت ومدير العلاقات العامة علي الصمادي، وعدداً من أركان السفارة لبحثِ تفاصيل مباراةِ المنتخبين الشقيقين التي تقام يوم الخميس المُقبل في ملعبِ البصرة بإطار الجولة الخامسة للتصفياتِ النهائية لبُطولةِ كأس العالم 2026.ورحبَ درجال بسعادةِ السفير الأردنيّ نيابةً عن الأسرةِ الكروية وأعضاء المكتب التنفيذيّ، مؤكداً على عمقِ العلاقة التي تربط البلدين ، مبيناً: إن الجميعَ يعملُ على تنفيذِ التوجيهات التي أصدرها دولةُ رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني في تذليل كل الصعوباتِ التي قد تواجهُ الجمهور الأردنيّ الراغب بحضور المباراة .

وأضاف درجال: إن الاتحادَ العراقيّ عملَ منذ وقتٍ مبكرٍ على وضع استراتيجيةٍ لاستقبال الإخوة الأردنيين، وتهيئة كل السبل اللازمة لتأمين حضورهم داخل الملعب. مطالباً باستغلالِ الوقت المُتبقي من أجل تحديد الأعداد الراغبة بالحضور من أجل إكمالِ الأمور اللوجستيّة الأخرى المصاحبة لحضورهم في بلدهم الثاني .وأشار درجال إلى: إن المباراةَ لا يمكنُ أن تخرجَ عن إطارها الرياضيّ مطلقاً، إذ تم عقدُ اجتماعاتٍ متواصلةٍ مع الإعلامِ الرياضي، ورؤساء الروابط الجماهيريّة من أجل عدم الانجرار وراء بعض الأصوات التي تبحثُ عن الإثارةِ والتفاعلاتِ حتى إن كانت خارجَ الروح الرياضيّة.من جهته، قدّم السفيرُ الأردني ماهر الطروانة شكره وتقديره العاليين لكل الجُهودِ التي بذلت وتبذل من أجل إنجاح حضور الجماهير الأردنيّة بدءاً من دولةِ الرئيس محمد شياع السوداني مروراً بوزارةِ الداخلية المتمثلة بالوزير عبد الأمير الشمري وباقي المؤسسات الأخرى، والاتحاد العراقيً لكرة القدم بشخصِ الكابتن عدنان درجال .وأضاف: إن الجميعَ يدركُ أن الكلَ فائزٌ في هذه المباراةِ سواء تغلب المنتخبُ العراقي أو الأردني، ففي كلا الحالتين نحن نشعرُ بالربح. مقدمًا مرةً أخرى شكره وتقديره العاليين لكل مَن أسهم ويساهم في إخراج المباراةِ بشكلها الحضاريّ المستند على عمقِ العلاقةِ التي تربطُ البلدين.

من جانب اخر، اسفرت قرعة خليجي 26 المقررة في الكويت نهاية العام الحالي عن وقوع المنتخب العراقي في المجموعة التي تضم الى جانبه اليمن والبحرين والسعودية في خليجي 26.وجرت أول أمس قرعة بطولة خليجي 26 التي اقيمت بحضور ممثلي المنتخبات الثمانية المشاركة، ومثل العراق المدير الإداري للمنتخب الوطني مهدي كريم.وترأس المجموعة الأولى منتخب الكويت كونه المستضيف، بينما ترأس المجموعة الثانية منتخب العراق الوطني لحصوله على لقب النسخة الماضية، وقسمت المنتخبات الثمانية المشاركة على مجموعتين، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، تحوي في المستوى الأول العراق والكويت، وفي المستوى الثاني قطر والسعودية، وفي المستوى الثالث الإمارات والبحرين، وفي المستوى الرابع عمان واليمن.وستنطلق بطولة خليجي 26 بالكويت في المدة ما بين 21 كانون الأول حتى الثالث من كانون الثاني المقبلين، ويشارك في البطولة جميع الدول الخليجية، وتقام المباراة الختامية يوم 3 كانون الثاني من عام 2025 في الكويت.