التربية تتفتتح 34 مركزا لمحو الامية في ميسان

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت وزارة التربية امس الثلاثاء، افتتاح 34 مركزاً لمحو الأمية في محافظة ميسان.

وذكر بيان للوزارة أنه “استكمالاً للبرامج الهادفة الى القضاء على الأمية وتعليم الكبار، افتتحت وزارة التربية المديرية العامة للتربية في ميسان سبعة مراكز دراسية تستقطب الأميين ضمن الدفعة (13) لهذا العام تحت إشراف ومتابعة المدير العام جواد كاظم الصگري”.

وأضاف،أن “عدد المراكز الدراسية لمحو الأمية بلغ حتى الآن (34) مركزا دراسيا موزعة بين مركز وأقضية ونواحي المحافظة تم تجهيزها بالكامل في بادرة تدعم الكبار وتحرص على تعليمهم القراءة والكتابة وتتيح لهم فرص إكمال دراستهم تنفيذا للتوجه الحكومي الرامي الى تحقيق الاستدامة بالعلم والمعرفة”.