شعبة شؤون المرأة في جامعة المستقبل تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية

بابل – إعلام الجامعة:

نظمت شعبة شؤون المرأة في جامعة المستقبل احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية، بالتعاون مع مديرية زراعة بابل، وذلك أول أمس الأحد الموافق 27 أكتوبر 2024. حضر الاحتفالية الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل، والدكتور عادل هادي البغدادي، المشرف الإداري العام لرئيس الجامعة.

تضمن البرنامج ورشة علمية وندوة حوارية، بالإضافة إلى معرض للفلكلور والحرف اليدوية البابلية ومنتجات جامعة المستقبل الزراعية. وقد قُدمت الورشة الأولى بعنوان “واقع المرأة الريفية في محافظة بابل”، ألقتها الدكتورة صابرين صباح تومان والمرشد الزراعي نبيل لطيف جعاز، حيث تركزت على أهمية المرأة الريفية في التنمية المستدامة والخدمات الصحية والتعليمية المقدمة لها من الحكومة المحلية، مع عرض تجارب بعض النساء الريفيات اللاتي لهن دور فعال في الزراعة وإنتاج العسل والخياطة وتربية المواشي، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي لدعم أسرهن ومجتمعاتهن.

كما قدّمت الأستاذة الدكتورة ساهرة قحطان عبد الجبار، مسؤولة شعبة شؤون المرأة، مع المهندسة فردوس مرزه، ندوة توعوية حول الأمراض التي قد تصيب المرأة الريفية، مثل جدري القرود والحمي النزفية وأبو صفار، وطرق الحد من انتشارها.

حضر الاحتفالية عدد كبير من الشخصيات المحلية المعروفة، منها الست خولة الطائي، عضوة مجلس المحافظة، والأستاذ ثامر الخفاجي، مدير عام زراعة بابل، والست وديان مراد، مسؤولة شعبة شؤون المرأة في ديوان المحافظة.

تأتي هذه الفعالية تحقيقًا للهدفين الثاني والخامس من أهداف التنمية المستدامة