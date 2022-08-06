مطالبات بتحسين أوضاع لاعبات ألمانيا بعد إنجاز اليورو

هيجه ريسه تتولى تدريب سيدات النرويج

العواصم ـ وكالات:

أعربت مارتينا فوس تكلنبرج مدربة منتخب ألمانيا، عن أملها في أن تكون مسيرة فريقها نحو نهائي كأس أمم أوروبا للسيدات (يورو 2022) بمثابة دفعة للكرة النسائية في ألمانيا، كما دعت إلى توفير راتب أساسي للاعبات.

وخسر منتخب ألمانيا أمام نظيره الإنجليزي 1 /2 بعد وقت إضافي الأحد في المباراة الماراثونية التي جمعت بينهما في نهائي يورو 2022 على استاد ويمبلي في حضور 87 آلف و192 مشجع.. وتلقت لاعبات ألمانيا استقبالا حافلا لدى عودتهن إلى فرانكفورت .. وأكدت فوس تكلنبرج أن التحسن الدائم في كرة القدم النسائية ينبغي أن يحدث الآن في أعقاب الاهتمام الكبير الذي حظيت به بطولة يورو 2022.وقالت «ما نحتاج إليه الآن هو استراتيجيات وتطبيقات واضحة، نحتاج إلى الترويج للمواهب بطريقة أفضل، الانتقال إلى الملاعب الكبيرة وتقديم راتب أساسي في البوندسليجا».

وتقام مباريات كرة القدم النسائية في ألمانيا على ملاعب صغيرة في حضور نحو آلف مشجع، ولا تقام المباريات في مواعيد مناسبة، ولا يمكن للاعبات الاعتماد على كرة القدم كمصدر رزق.. ولكن مسابقة البوندسليجا للسيدات تشهد بعض التحسينات، وأولها سيكون من خلال مباراة آينتراخت فرانكفورت مع بايرن ميونخ في أيلول المقبل في افتتاح الموسم الجديد، حيث ستقام المباراة مساء يوم الجمعة على الملعب الكبير لفرانكفورت مع توقعات بحضور 30 آلف مشجع على الأقل.وأكدت سفينيا هوث مهاجمة منتخب ألمانيا أنه ينبغي وضع الأسس، حتى لا تضطر اللاعبات «للعمل بشكل إضافي بين 30 و40 ساعة أسبوعيا».من جانبه دعا هورست هروبيش الذي يتولى تدريب منتخب الشباب الألماني تحت 21 عاما منذ فترة طويلة، كما سبق له تدريب منتخب السيدات بشكل مؤقت، لتوفير راتب أساسي للاعبات يتجاوز المبلغ الذي اقترحته اللاعبة لينا ماجول خلال كأس الأمم الأوروبية، والمقدر بين آلفين وثلاثة آلاف يورو.

وأشار هروبيش إلى أن اتحاد الكرة الألماني ينبغي أن يمنح المنتخب الألماني للسيدات المكافأة الكاملة لبلوغ نهائي يورو 2022، والتي تبلغ 60 آلف يورو وعدم الاكتفاء بمنحه 30 آلف يورو، لأنه ما حققه الفريق وباقي الفرق في البطولة كان من «طراز عالمي».وأوضح سيجفريد ديتريش رئيس لجنة كرة القدم النسائية باتحاد الكرة الألماني، «من الضروري أن تتمكن اللاعبات من العيش من خلال كرة القدم.. لدينا فرصة هائلة لتحقيق ذلك الآن».وأشارت ألكسندرا بوب قائدة المنتخب الألماني «بالطبع نأمل حدوث شيء الآن، من الصعب تحقيق قدر أكبر من الصخب، لقد قمنا بواجبنا على أكمل وجه، الآن نعول على الأشخاص الآخرين المعنيين بالأمر».

من جانب اخر، انضمت أربعة لاعبات من منتخب إنجلترا المتوج بلقب كأس أمم أوروبا للسيدات (يورو 2022) إلى التشكيل المثالي للبطولة والذي أعلن عنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الثلاثاء.

وكشفت لجنة المراقبة الفنية في يويفا اليوم الثلاثاء عن قائمة التشكيل المثالي والتي ضمت رباعي منتخب إنجلترا، حارسة المرمى ماري إيربس والقائدة ليا ويليامسون ولاعبة الوسط كيرا والش والمهاجمة بيث ميد.

وضمت قائمة التشكيل المثالي خمسة لاعبات من منتخب ألمانيا وصيف البطولة، ولاعبة واحدة من فرنسا ومثلها من إسبانيا.ونالت ميد جائزة أفضل لاعبة في البطولة وحصلت الألمانية لينا اوبيدورف على جائزة أفضل لاعبة شابة في البطولة.

وانضمت ألكسندرا بوب هدافة منتخب ألمانيا برصيد ستة أهداف، والتي غابت عن المباراة النهائية بسبب الإصابة، إلى التشكيل المثالي، رفقة زميلاتها جيوليا جفين ومارينا هيجيرينج وكلارا بوهل.. كما ضمت القائمة المدافعة الفرنسية سكينة قرشاوي ولاعبة الوسط الإسبانية ايتانا بونماتي.

إلى ذلك، تولت هيجه ريسه، صاحبة الرقم القياسي في عدد المشاركات مع المنتخب النرويجي لكرة القدم للسيدات، منصب المدير الفني للمنتخب .. وتولت ريسه (53 عاما) المنصب خلفا لمارتين سيوجرين الذي استقال عقب خروج المنتخب من دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا للسيدات التي أقيمت في إنجلترا في تموز الماضي.وتضمنت نتائج المنتخب النرويجي هزيمة ثقيلة بنتيجة 0/ 8 أمام نظيره الإنجليزي الذي واصل المشوار حتى توج باللقب.. وشاركت ريسه في 188 مباراة دولية خلال مسيرتها، وسجلت خلالها 58 هدفا للمنتخب.

واعتلت ريسه خلال مسيرتها منصات التتويج بكأس العالم 1995 والميدالية الذهبية في أولمبياد 2000 وبلقب بطولة أمم أوروبا عام 1993 .. وتولت ريسه تدريب المنتخب الإنجليزي بشكل مؤقت في العام الماضي، كما دربت فريق بريطانيا فيي أولمبياد طوكيو.