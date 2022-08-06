مجلس الوزراء يخصص 3 مليار دينار عراقي للتعاقد مع الملاك التدريبي للمنتخب الوطني

أعلن دعمه ملف خليجي 25 في البصرة

إعلام الشباب والرياضة

أعلن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ان الاجتماع الخاص بمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الاستاذ مصطفى الكاظمي ، تمخض عن قرارات غاية في الأهمية لكرة القدم العراقية، وتحديدا فيما يتعلق بدعم واسناد ملف البصرة لتنظيم بطولة خليجي 25 مطلع العام المقبل .

وبينَّ»درجال» : انه تمت الاستجابة بصورة مباشرة لما تقدمت به وزارة الشباب والرياضة من تخصيص الاموال اللازمة لتنظيم البطولة على أعلى مستوى ، فضلا عن إعطاء الصلاحيات الكاملة لمحافظ البصرة وتوفير جميع احتياجات المحافظة، من دون ترك اي جانب يتعلق باخراج البطولة بأبهى صورة ، مشيرا إلى ان دولة رئيس الوزراء كان داعما الى اقصى الحدود على اعتبار ان البطولة تمثل واجهة حضارية اقتصادية رياضية سياحية بإسم العراق .

وأضاف «درجال» ان مجلس الوزراء قرر ايضا اسناد ملف دعم منتخبنا الوطني وملاكه التدريبي بتخصيص مبلغ ثلاثة مليارات دينار عراقي لإعداد منتخبنا الوطني لبطولة خليجي 25 ،كون هذه البطولة لها رمزية كبيرة لدى جمهورنا الرياضي، فضلاً عن البطولات والمشاركات الاخرى، واختتم السيد الوزير تصريحه بتقديم أسمى آيات الشكر الى دولة رئيس الوزراء الاستاذ الكاظمي والى جميع السادة الوزراء والسيد محافظ البصرة، والمسؤولين الداعمين والمبادرين للمشاركة في اسناد ملف البصرة لتنظيم بطولة خليجي 25 ، مذكرا بأن ملاكات وزارة الشباب والرياضة تعمل على اقصى درجات التعاون والتنسيق مع جميع المشاركين والمساهمين في تنظيم البطولة، لا سيما الاعلام الذي نعول على دعمه ايضا ليكون مرآة عاكسة على ما تشهده الساحة اليوم من اعمال كبيرة في هذا الملف.

من جهة أخرى، ترأس وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، أول أمس، الجلسة الإعتيادية الثالثة لهياة الرأي بحضور الملاك المتقدم للوزارة.. و في مستهل الجلسة رحب السيد الوزير بالسادة الحضور، وقال في كلمة قصيرة: أن المسؤولية تُحتم علينا التدقيق في كل قرار تتخذه الوزارة، وليس عيبًا إعادة النظر ومراجعة الإجراءات من أجل الإصلاح الحقيقي، ومن هذا المنطلق فإن عملية التدقيق التي تقوم بها اللجنة المشكلة لهذا الغرض في إجراءات عمل دوائر الوزارة، ستكون تباعًا في جميع دوائر الوزارة وليس دائرة واحدة فقط، والتغييرات الإدارية في مسؤولي الشُعب والأقسام وحتى معاونيّ المدير العام للدوائر، هدفها تطبيق الحوكمة بشكلها الصحيح، وبث روح الحماس في نفوس كثير من الموظفين الذين يستحقون تسنم مهمة وظيفية أعلى وتجديد حيوية العمل داخل كل دائرة من دوائر الوزارة.

و دعا «درجال» الى اتخاذ خطوات صحيحة وناجحة للمضي بالعمل على وفق نظام الحوكمة الالكترونية، وأعقب الكلمة مناقشة جدول أعمال الجلسة التي تضمنت محاور عدة في الجانبين الشبابي والرياضي، أبرزها التصويت على قرار 11006 لسنة 2020 الخاص بالمُنح، للإتحادات الرياضية وإعتماده لحين التصويت على التعلميات الجديدة والمصادقة عليها وإقرارها، الى ذلك ناقشت هيأة الرأي ملف القاعات الرياضية بمختلف انواعها والية اصدار اجازات افتتاحها رسميا لتكون من مسؤولية وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارات الداخلية والصحة والإتحاد المعني، ووضع الضوابط المشتركة التي تؤمن عدم استخدامها لاغراض بعيدة عن الرياضة والحاق الضرر بشبابنا من مرتادي هذه القاعات التي انتشرت في جميع مدن العراق بصورة لافتة ، ودعت الى تشكيل اللجان المشتركة لوضع الضوابط الخاصة واصدارها باقرب فرصة قبيل الشروع بالآلية الجديدة للعمل.