وزير التجارة: تنفيذ مشروع قوت يعد جزءا من خططنا للتحول الالكتروني الشامل

خلال افتتاحه لمنظومة ادارة الصوامع

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد وزير التجارة “الدكتور علاء الجبوري ان تنفيد برنامج منظومة قوت لادارة الصوامع في شركة الحبوب ياتي ضمن خطط الوزارة للتحول الالكتروني الشامل لشركات ودوائر الوزارة وجزء من استراتيجيات الحفاظ على المال العام وتبسيط الاجراءات بانسيابية عالية وايقاف الهدر ومحاربة الفساد المالي والاداري .

وقالت الوزارة “في بيان لها نقله مكتبها الاعلامي ان الوزير الجبوري افتتح صباح اليوم الاربعاء مشروع منظمومة قوت الالكترونية لادارة الصوامع في سايلو الدورة بحضور مدير عام الحبوب محمد حنون والملاك المتقدم وعدد من موظفي الشركة وعدد من القنوات الفضائية التي غطت الافتتاح .

واشار الوزير الجبوري في كلمة القاها بهذه المناسبة ان نتاج التحول الالكتروني بتنفيذ العمل على منظومة قوت الالكترونية الشبكية المتكاملة وبشكل كبير سيسهم في تسهيل ادارة عمليات استلام الحبوب المستوردة والمسوقة محليا ومناقلتها بين الصوامع وتجهيزها للمطاحن والاسراع في تجهيز مادة الطحين .

مؤكدا “ان هذا المشروع سيكون نموذجاً لشركات الوزارة للسير في اتجاه التحول الالكتروني وبخطوات عملية لتسهيل وتبسيط اجراءتها .

ولفت الجبوري “في الوقت ذاته ان وزارته لديها برامج لاتمتة مفاصل عمل الدوائر والشركات ومنها برنامج تمويني وبرامج الرقابة الالكترونية وغيرها من البرامج . ونوه الوزير الجبوري” ان الوزارة لابديل لها في المستقبل القريب سوى التحول الالكتروني الشامل الذي يعزز اداء الوزارة وجهدها بالمحافظة على المال العام وايقاف الهدر والجهد خدمة للمصلحة العامة .

هذا ومن الجدير بالذكر ان المنظومة تعمل من خلال شبكة اتصالات الكيبل الضوئي لربط الوحدات العاملة في الصوامع ، اجراء تطوير على الميازين الجسرية لترتبط بالحاسب

الالكترونية لتغذية قاعدة البيانات الموحدة ، مجموعة برامج وانظمة الكترونية لادارة ومكننة جميع وحدات الصوامع لنقل التعليمات والبيانات بين مقر الشركة والصوامع وتوحيدها في قاعدة بيانات مركزي وانظمة الادارة والسيطرة على حركة الرصيد على مدار الساعة ، وادخال تقنيات الاستجابة السريعة لتسهيل وتسريع عمليات الادخال ،، وتطبيق ذكي على الهاتف النقال والاجهزة اللوحية بعرض البيانات الخاصة باجمال الكميات الوارد والصادر وتجهيز المطاحن والوجبات الشهرية وانظمة اخرى ساندة لاقسام السيطرة النوعية والمخازن والحسابات ، حيث ستسهم هذه المنظومة في تسريع الاطلاق تجهيز الحصة الثامنة من الطحين على صعيد اخر اعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب احدى تشكيلات وزارة التجارة عن اطلاق تجهيز الحصة الثامنة من مادة الطحين،

ودعت الوزارة وكلاء الطحين في بغداد والمحافظات الى مراجعة مراكز القطع لتسلم قوائم تجهيز الطحين للحصة الثامنة، وجاء في بيان نقلته الشعبة الاعلامية، أن مدير عام الشركة أثير داود سلمان وجه قسم التسويق في المقر العام وفروع الشركة بالمحافظات الى المباشرة بقطع قوائم تجهيز الوكلاء بمادة الطحين مع مراعاة تحديد اسبقية القطع للمناطق الاكثر فقرا، سلمان اشار الى مفاتحة شركة تجارة الحبوب لاطلاق الوجبة الاولى من خلطات الحبوب المخصصة للمطاحن المكلفة بانتاج الحصة الثامنة من الطحين الموزع وفق نظام البطاقة التموينية،

سلمان شدد على الالتزام التام بالشروط الصحية ومقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وتنسيق عملية مراجعة الوكلاء للحيلولة دون حدوث اي تجمعات خلال عملية القطع وتوجيه مراكز القطع بالتعاون في تطبيق الاجراءات الوقائية وتسهيل عملية مراجعة الوكلاء.

ولفت البيان الى ان اعماما صدر من الشركة يتضمن جدولا بمواعيد القطع ومراجعة الوكلاء وفق التوقيتات الزمنية المحددة حسب الخطة التسويقية المركزية، داعيا الوكلاء الى مراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات لتسلم قوائم التجهيز، منوها الى توجيه اللجان الرقابية والمواطنين بمتابعة نوعية الطحين وختم المطحنة وتاريخ الانتاج قبل استلام الحصة المقررة لتلافي اي حالات تلاعب في الكميات الموزعة والابلاغ عن الحالات السلبية، داعيا إلى تبليغ المواطنين بتسلم حصصهم من الطحين وعدم السماح لبعض ضعاف النفوس بالترويج لحث المواطنين على بيع حصصهم بحجج واكاذيب واهية لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة، ودعت الوزارة جميع المواطنين لاستلام حصصهم من مادة الطحين بعد التأكد من سلامة الكميات المجهزة والابلاغ عن المخالفات إن وجدت من خلال الاتصال بقسم الرقابة او فروع شركة تصنيع الحبوب في المحافظات لغرض اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين عمل وتوفير معلومات عالية الدقة فضلا عن كونها تساعد بالحد من الاخطاء والتجاوزات والتضارب بالبيانات وقابلة للتعشيق مع منظومات الكترونية اخرى تخدم عمل الشركة .