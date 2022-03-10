إنتر ميلان ينهي سلسلة ليفربول في آنفيلد

ليفاندوفسكي يدخل تاريخ دوري الأبطال بهاتريك خاطف

العواصم ـ وكالات:

حقق الإنتر ميلان فوزًا معنويًا على ليفربول، بهدف من دون رد، مساء أمس، على ملعب آنفيلد، في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا. وودع الإنتر البطولة، بعد خسارته ذهابًا على ملعبه بهدفين من دون رد.

وبحسب شبكة «سكواكا» للإحصائيات، فإن إنتر ميلان، بات أول فريق هذا الموسم يهزم ليفربول على ملعب آنفيلد، كما يعتبر أول فريق يهزم الريدز على صعيد دوري الأبطال.وسجل هدف إنتر الوحيد في تلك المباراة، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وفي مباراة أخرى، فشل ريد بول سالزبورج النمساوي في تعطيل ماكينة أهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، الدولي البولندي استطاع مباغتة الضيوف بثلاثية «هاتريك» بين الدقيقتين 12 و23، حيث جاء أول هدفين من علامة الجزاء.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن ليفاندوفسكي بات أول لاعب يسجل هاتريك في أول 23 دقيقة من مباراة على مدار تاريخ دوري الأبطال.. وتجاوز صاحب الـ33 عاما الرقم القياسي السابق لماركو سيموني مع ميلان ضد روزينبورج النرويجي عام 1996، والذي حققه في غضون 24 دقيقة.

كما أشارت شبكة «سكواكا» إلى أن هاتريك ليفاندوفسكي هو ثالث أسرع ثلاثية يسجلها لاعب، عند احتساب الدقائق التي تطلبها بين الهدفين الأول والثالث، إذ احتاج لـ10 دقائق فقط.. ويعد الفرنسي بافيتيمبي جوميز، صاحب أسرع هاتريك على الإطلاق، والذي سجله أمام دينامو زغرب الكرواتي في 8 دقائق.. وأشارت الشبكة أيضا إلى أن ليفاندوفسكي أصبح ثالث لاعب يسجل 5 هاتريك على الأقل في دوري الأبطال، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، بواقع 8 ثلاثيات لكل منهما.

ووفقا لشبكة «سكواكا» للإحصائيات، فإن ليفاندوفسكي أصبح أول لاعب يصل إلى 40 هدفا بكافة البطولات هذا الموسم، بين كافة نجوم الدوريات الأوروبية.وبات ليفاندوفسكي ثالث لاعب يسجل 10 أهداف أو أكثر في 3 مواسم بدوري الأبطال بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو (7) والأرجنتيني ليونيل ميسي (5) مرات.. واستطاع صاحب الـ33 عاما تسجيل 40 هدفا أو أكثر للموسم السابع على التوالي بمختلف المسابقات، وذلك بوصوله حتى الآن إلى 42 هدفا بعد الهاتريك.كما وصل أفضل لاعب في العالم إلى 12 هدفا في التشامبيونز ليج هذا الموسم، متجاوزا الإيفواري سيباستيان هيلير، مهاجم أياكس أمستردام، بفارق هدف وحيد.

وأفادت شبكة «أوبتا» للإحصائيات بأن بايرن حقق الفوز بـ7 أهداف أو أكثر للمرة السابعة على مدار مشاركاته بدوري الأبطال، ضعف ما حققه أي فريق آخر بالمسابقة.وأشارت في الوقت ذاته إلى تأهل الفريق الألماني إلى ربع النهائي للمرة الـ20، وهو ما لم يحققه أي فريق آخر على الإطلاق.ويعد برشلونة أقرب الفرق من رقم بايرن ميونخ القياسي، بوصوله إلى ربع النهائي 18 مرة من قبل.