شهد يقدم قائمته الأولية بـ 46 لاعباً والمنتخب الوطني يبدأ تحضيراته المغلقة غداً

بطاقات الدخول ألكترونياً.. والمحترفون يغيبون عن ودية زامبيا

بغداد ـ فلاح الناصر:

شهد المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الكرة أمس، الذي كان مقرراً لاعلان تشكيلة منتخبنا الوطني لمباراتي الإمارات وسوريا في التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر، شهد جدلاً بين الحضور، فغاب المدرب عبد الغني شهد، وحضر عضو اتحاد الكرة الناطق الرسمي بأسمه، أحمد الموسوي، والمنسق الإعلامي لمنتخبنا الوطني محمد عماد، ومدير الدائرة الإعلامية للاتحاد يوسف فعل.

تساؤلات الزملاء الصحفيين كانت تتحدث عن عدم حضور المدرب عبد الغني شهد وكان المفترض ان يحضر لكي يتم توجيه الأسئلة إليه بشأن آلية دعوة هذا الكم الكبير من اللاعبين في وقت ان المباراة لم يتبقى لها الا فسحة قصيرة من الوقت.

بداية المؤتمر تحدث الموسوي، مؤكد ان المباراة وتنظيمها تشهد تعاونا في اعلى درجاته بين اتحاد الكرة المركزي وبين وزارة الشباب والرياضة، منوها إلى ان مباراة الإمارات ستشهد دخول الجماهير وفقا لتذاكر بحسب النافذة الألكترونية سيتم توزيعها في مناطق وباشراف أحدى الشركات المتخصصة، على جانب تطوع نحو 100 شخص ليكونوا دليل للمتفرجين وايصالهم إلى مقاعدهم المخصصة بحسب الحروف او الأرقام التي سيتم اعتمادها، وذكر ان ترتيبات إقامة الوفد الإماراتي والمشرفين والمنسقين الدوليين والآسيويين للمباراة تم تامينها بالكامل.

وواصل ان المدرب عبد الغني شهد قدم قائمة أولية بـ 46 لاعباً على ان تلحق بأسماء أخرى لحين أكمال الإجراءات القانونية وتأشيرات الدخول إلى العراق، وذكر ان التشكيلة سيتم تقليصها 28 لاعباً لمباراتي الإمارات وسوريا، معلنا ان مباراة زامبيا التجريبية في ملعب المدينة الدولي يوم 18 الجاري ستشهد غياب المحترفين العشرة لان المباراة لم تدرج في أيام الفيفا، ولن تشهد اعتماد تقنية (الفار) أيضا.

كما ان المباراة ستشهد اعتماد دخول الجمهور عبر النافذة الألكترونية لتكون بروفة لمباراة العراق الرسمية امام الإمارات يوم 24 آذار الجاري، وسيتم توفير تقنية الفار في المباراة الرسمية.

في حين أعلن المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد تشكيلة اللاعبين وضمت ( لحراسة المرمى فهد طالب وجلال حسن ومحمد حميد وعلي ياسين ودولفان مهدي ومحمد صالح)، ولخط الدفاع( احمد إبراهيم وعلي فائز ومناف يونس ومصطفى ناظم وسعد ناطق وميثم جبار وكرار عامر وعباس قاسم ورسلان حنون وضرغام إسماعيل وحيدر أحمد ومصطفى محمد جبر ومهند جعاز وحسن رائد وحسين عمار)، وفي خط الوسط ( محمد علي عبود وأمجد عطوان وسعد عبد الأمير وامير العماري وزيدان إقبال وحسين علي وبشار رسن ومحمد قاسم ويوسف فوزي ومحمد مزهر وحسن داخل وشيركو كريم وحسين جبار وحسن عبد الكريم ومرد محمد وأمير صباح وأحمد فرحان وعلي حصني وجستن ميرام وإبراهيم بايش)، ولخط الهجوم ( أيمن حسين وعلاء عباس ووكاع رمضان ومهند عبد الرحيم وعلي الحمادي).

ومن المقرر ان يبدأ المنتخب الوطني غداً معسكرا تدريبيا مغلق في بغداد لحين موعد مباراته التجريبية امام زامبيا يوم 18 الجاري ثم الإمارات 24 هذا الشهر في ملعب المدينة الدولي، على ان يلاقي سوريا في 29 هذا الشهر في دولة الإمارات العربية المتحدة ليختتم رحلته في تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.