كلما كنت ماهرا في الرياضيات كلما كنت أكثر سعادة

اعداد ـ زينب الحسني:

ربما أخبرك مدرس الرياضيات يومًا ما من أيام المدرسة أن الرياضيات مهمة جدًا لحياتك المستقبلية، وعلى الأغلب في ذلك الوقت لم تصدق أنت ذلك. ولكن وفقًا للكثير من الأبحاث يبدو أن معلمك كان على حق.

في دراسة نشرت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وجد باحثان يدرسان اتخاذ القرار ومدى ارتباطه بالثروة والسعادة، أنه وبشكل عام، فإن الأشخاص الذين يجيدون الرياضيات يجنون أموالًا أكثر ويشعرون برضا أكبر عن حياتهم من الأشخاص غير الموهوبين في الرياضيات.

ومع ذلك فكونك تجيد الرياضيات فهذا يعني أنك تملك سلاحا ذو حدين. لأن الأشخاص المتمرسين في الرياضيات على الرغم من كونهم يمتلكون دخولاً مرتفعة إلا أنهم أكثر استياءً، مقارنة بمن لا يجيدون الرياضيات ولا يجنون الكثير من المال.

وأشار العديد من الباحثين أن المزيد من المال يزيد الرضا عن الحياة والسعادة إلى نقطة معينة فقط.

البحث الجديد يعدل هذه الفكرة من خلال إظهار أن الرضا المستمد من الدخل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى كفاءة الشخص في الرياضيات.

درس الباحثان بار بيالكيبرينغ وإلين بيترس العلاقة بين قدرات الشخص في الرياضيات والدخل والرضا عن الحياة باستخدام استطلاعات تم إرسالها إلى 5748 أمريكيًا كجزء من دراسة Understanding America.

تضمنت الدراسة سؤالين واختبارًا واحدًا، تم طرح سؤال على المشاركين حول الدخل السنوي لأسرتهم، وطلب منهم تقييم مدى رضاهم عن حياتهم على مقياس من صفر إلى 10. كما أجابوا على ثمانية أسئلة في الرياضيات تختلف في الصعوبة لمعرفة مهارات الرياضيات لديهم.

كانت النتائج في المتوسط تشير إلى أنه كلما كان الشخص أفضل في الرياضيات، كلما زاد ربحه. حيث أنه مقابل كل إجابة صحيحة إضافية في اختبار الرياضيات، كان الأشخاص يبلغون عن متوسط دخل سنوي قدره 4062 دولارًا.

تخيل أن لديك شخصين من نفس المستوى التعليمي، أحدهما لم يجب عن أي سؤال من أسئلة الرياضيات بشكل صحيح والآخر أجاب عليها جميعًا بشكل صحيح. يتوقع البحث أن الشخص الذي أجاب على جميع الأسئلة بشكل صحيح سيكسب حوالي 30 ألف دولار إضافية كل عام.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن الأشخاص الذين يجيدون الرياضيات كانوا، في المتوسط أكثر رضا عن حياتهم من أولئك الذين يتمتعون بقدرات أقل في الرياضيات. تتفق هذه النتيجة مع الكثير من الأبحاث الأخرى وتشير إلى أن الدخل يؤثر على الرضا عن الحياة.

لكن الأبحاث السابقة أظهرت أن العلاقة بين الدخل والرضا ليست مباشرة مثل «المزيد من المال يعني سعادة أكبر». اتضح أن مدى رضا الشخص عن دخله غالبًا ما يعتمد على شعوره مقارنة بدخل الآخرين.

أظهرت أبحاث أخرى أيضا أن الأشخاص الذين يجيدون الرياضيات يميلون إلى إجراء مقارنات عددية أكثر بشكل عام من أولئك الذين هم سيئون في الرياضيات.

ببساطة كلما كان الشخص جيد في الرياضيات زاد اهتمامه بكمية الأموال التي يكسبها. وبالتالي وجدنا أن الأشخاص الذين يجيدون الرياضيات كان لديهم أعلى مستويات الرضا عن الحياة عندما كان دخلهم مرتفع. لكنهم أيضا كان لديهم أدنى مستوى من الرضا عن الحياة عندما كانت دخولهم أقل. بينما الأشخاص الذين لا يجيدون الرياضيات، لم يكن الدخل مرتبطًا بمستويات الرضا لديهم بنفس القدر.

هناك حقيقة يتم اقتباسها – مدعومة بالبحث – مفادها أنه بمجرد أن يكسب الشخص 95000 دولار في السنة، فإن كسب المزيد من المال لا يؤدي إلى زيادة الرضا بشكل كبير وهذا المفهوم يسمى إشباع الدخل.

لكن المثير للاهتمام أن الأشخاص الذين يجيدون الرياضيات لم يظهروا مفهوم إشباع الدخل. لقد كان رضاهم يزداد بازدياد دخولهم، ولم يكن لديهم أي حد أعلى. على عكس الأشخاص الذين لا يجيدون الرياضيات فإن أكبر رضا حققوه عندما كان دخلهم يصل إلى حوالي 50 ألف دولار سنويًا، ولم يكن لكسب المزيد من المال أي فرق يذكر.

ومع أنه يجب القيام بالمزيد من الأبحاث لفهم السبب الحقيقي وراء ذلك، إلا أنه يعتقد الباحثون أنه قد يكون بسبب اهتمام الأشخاص بمقارنة الأرقام حتى في مستويات الدخل وهو شيء ليس بالجيد. بالمقابل أولئك الذين لا يجيدون الرياضيات يستمدون الرضا عن الحياة من مصادر أخرى غير الدخل. لذلك إذا كنت تشعر بعدم الرضا عن دخلك، فعليك أن تنظر إلى ما وراء الأرقام.