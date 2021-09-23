سلسلة من الندوات عن التصنيف الدولي لبراءات الأختراع ومعالجة التلوث في جامعة البصرة

اجتماع لأيجاد حلول استراتيجية لمشكلة اللسان الملحي

البصرة ـ سعدي السند:

تواصل جامعة البصرة من خلال كلياتها ومراكزها العلمية اقامة العديد من الأنشطة المتنوعة .

مكتبنا في البصرة تابع عددا منها من خلال التعان والتنسيق المستمر مع الزملاء في علاقات واعلام الجامعة .

التصنيف الدولي للبراءات

فقد اقامت كلية الصيدلة في جامعة البصرة وبالتعاون مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية/ مديرية براءات الاختراع والنماذج الصناعية/ القسم الفني، دورة بعنوان (التصنيف الدولي للبراءات

(IPC) واستخدامه في البحث الوثائقي للبراءات ) بمشاركة باحثين ومختصين

تناولت الدورة تاريخ الملكية الصناعية في العراق وقوانين تلك الملكية وكذلك شرحاً مفصلاً حول التصنيف الدولي للبراءات حيث يعتبر اداة دقيقة وفعالة وسهلة الاستخدام لتصنيف البراءات ومواصفاتها الممنوحة ونماذج المنفعة والوثائق التقنية المماثلة والبحث فيها.

وبينت الدورة الاقسام الرئيسة للتصنيف الدولي لبراءات الاختراع كما يمكن لخبراء التصنيف والفحص في مكاتب البراءات الذين يستخدمون التصنيف الدولي للبراءات لتصنيف طلبات البراءات والبحث فيها لأغراض الفحص و يمكن لأي شخص يعمل في البحث والتطوير أو اختراع حلول تقنية أو تطبيقها أن يستفيد من التصنيف الدولي للبراءات في البحث عن البراءات أو المعلومات المتعلقة بالبراءات وسيجد المخترعون والباحثون والمدرسون والطلاب والمحامون والشركات العالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة أنها أداة لا غنى عنها.

وهدفت الدورة الى توحيد الخط البحثي بين مديرية براءات الاختراع والنماذج الصناعية وبين الجهات البحثية والعلمية في مجال تقديم طلبات براءات الاختراع وفحص وتقييم تلك الطلبات من خلال شرح كافة طرق البحث المتبعة في المديرية والمعتمدة في كافة المكاتب الدولية لبراءات الاختراع.

حلول لمشكلة تغلغل اللسان الملحي

وعقد الفريق الاستشاري للمياه في جامعة البصرة اجتماعاً موسعاً مع خبراء الشركة الاستشارية الإيطالية المكلفة بدراسة المشروع من قبل الشركة العامة لموانئ العراق في مبنى رئاسة الجامعة.

وتضمن الاجتماع دراسة آليات العمل والمحددات و المعايير المطلوبة لتنفيذ الدراسة وكذلك تبادل الأفكار والرؤى حول المشروع.

وان الهدف من تلك الدراسة إيجاد حلول ناجعة واستراتيجية لمشكلة تغلغل اللسان الملحي في مجرى شط العرب وما له من آثار سلبية على الأمن المائي في المحافظة. كما أكد الدكتور محمد ناصر فارس أن من أولويات جامعة البصرة هي إيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها المحافظة ولا سيما ملف المياه من خلال توظيف خبراتها وإمكانياتها لخدمة محافظتنا الحبيبة.

المؤتمر الطلابي الاول لقسم العلوم التطبيقية

ونظمت كلية علوم البحار في جامعة البصرة المؤتمر الطلابي الاول لقسم العلوم التطبيقية.

ويهدف المؤتمر الى تفعيل دور الطلبة في العملية التعليمية وتحفيزهم على التنافس العلمي والثقافي ودفعهم للابداع والابتكار.

وتضمن المؤتمر مجموعة من النشاطات العلمية والثقافية للطلبة ومحاضرة للدكتور وسام رزاق مطشر عن مقومات التواصل العلمي الجامعي فضلا عن مشاركة الطلبة في القاء بحوث مشاريع التخرج الخمسة المميزة على مستوى القسم للعام الدراسي 2020 – 2021.

وأوصى المؤتمر بضرورة استحداث نظام اداري يضمن سلاسة العمل وتفعيل كورسات اللغة الانكليزية وجعلها من الكورسات الاساسية فضلا عن ايجاد طريقة مناسبة لمساعدة الباحثين والطلبة في التنقيح والتدقيق اللغوي.

تقانات لمعالجة تلوث المياه والتربة

ونظمت كلية العلوم في جامعة البصرة محاضرة علمية عبر الانترنت ضمن دورات التدريب الصيفي عن التقانات البيئية المستخدمة لمعالجة تلوث المياه والتربة.

تضمنت المحاضرة التي القتها الدكتورة اسيا فاضل عبد الله التدريسية بقسم علم البيئة التعريف بمصادر التلوث المختلفة وطرق المعالجة المناسبة لها تبعا لنوع الملوث وكمية التلوث.

وتطرقت المحاضرة إلى طرق المعالجة الفيزيائية المستخدمة لمعالجة المياه الملوثة . تناولت المحاضرة التعريف بالمعالجة الحيوية البكتيرية ودورها الفعال في معالجة المياه والتربة الملوثة بالهيدروكاربونات النفطية وغيرها من الملوثات.

استخلاص المبيدات الكيميائية من البيئات المختلفة

ونظمت كلية العلوم ايضا محاضرة علمية ضمن دورات التدريب الصيفي عن استخلاص وتقدير متبقيات بعض المبيدات الكيميائية من البيئات المختلفة.

تضمنت المحاضرة التي القتها التدريسية شيماء سعيد رحيم بقسم علم البيئة التعريف بالمبيدات الكيمائية وطرق تصنيفها ومجالات استخدامها وتأثيرها على الإنسان والنظام البيئي . وتطرقت المحاضرة إلى الطرق المعتمدة عالميا في استخلاص المبيدات من التربة والمياه والفواكه والخضروات والبذور والانسجة الحية مع مميزات كل طريقة. وبينت المحاضرة كيفية استخلاص وتنقية بعض مبيدات الكارباميت والمبيدات الفسفورية العضوية من التربة والفواكه وقياس تراكيزها بأجهزة القياس المختلفة المناسبة

منهجية البحث العلمي

وايضا نظمت كلية العلوم محاضرة علمية عبر الانترنت ضمن دورات التدريب الصيفي عن منهجية البحث العلمي ، وتضمنت المحاضرة التي القاها الدكتور نايف محسن عزيز بقسم علم البيئة التعريف بمفهوم البحث العلمي وخصائصه وماهي صفات الباحث الجيد ، وتطرقت المحاضرة إلى أنواع البحوث الأكاديمية وخطوات البحث العلمي وعناصر تصميم البحوث ، وبينت المحاضرة للطلبة الأسس التي يجب على الباحث اتباعها خلال فترة البحث للوصول إلى أفضل النتائج.