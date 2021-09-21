مرشحو محافظة السليمانية يوقعون وثيقة السلوك الانتخابي

السليمانية ـ عباس اركوازي:

وقع مرشحو محافظة السليمانية لانتخابات مجلس النواب، وثيقة السلوك الانتخابي التي طرحها رئيس الجمهورية بغية تجنب الصراعات وزيادة الدعم الجماهيري للممارسة الانتخابية.

وقال مسؤول مكتب السليمانية في المفوضية العليا المستقبلة للانتخابات امانج عزيز في تصريح للصباح الجديد، ان مكتب الفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمحافظة السليمانية نظم بالتعاون مع ممثلية الامم المتحدة في العراق يونامي، ملتقى للمشرحين من مختلف الاحزاب والمستقلين، بهدف حثهم على الالتزام بالضوابط والقوانين التي اعتمدتها المفوضية، لاجراء حملات الدعاية الانتخابية بنحو هادئ بعيدا عن التشهير والتصعيد. واشار الى ان المفوضة تهدف من خلال اعتمادها طرح رئاسة الجمهورية لوقيع وثيقة السلوك الانتخابي الى تحقيق الدعم الجماهيري للعملية الانتخابية، وابعادها عن الصراعات والخلافات التي قد تشهدها العملية، مؤكدا ان المفوضية ستقوم بتسجيل المخالفات ومحاسبة وتغريم المخالفين وفقا للمخالفة التي قد قاموا بها.

وحول الاستعدادات التي اتخذتها المفوضية لتحقيق انسيابية عالية، ومنع التلاعب والتزوير، الذي رافق الانتخابات السابقة، اكد عزيز ان الاجراءات والاستعدادات تجري بنحو جيد ولا يوجد لحد الان اية مؤشرات او عقبات تعترض اجراء الانتخابات بشكل شفاف وسلس. وكان رئيس الجمهورية برهم صالح عقد اجتماعاً موسعاً الاسبوع المنصرم، ضم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، تم خلاله توقيع مدونة السلوك الانتخابي.