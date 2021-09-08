تجمع ديار الرحمة يدعم الاسر المتعففة عمليات فـي العراق وخارجه

بغداد ـ فلاح الناصر:

يواصل تجمع ديار الرحمة تقديم الدعم للاسر المتعففة والايتام، فقد شرعت إدارة التجمع ممثلة بمديرته السيدة خولة محمد التميمي، ومدير العلاقات العامة، حيدر فهد، العراقي المقيم في أميركا، وفريقهم العامل، ببناء منزل لاحدى الاسر في بغداد، إلى جانب تكفل مدير العلاقات العامة بإجراء عملية جراحية في مستشفى أبن النفيس لاحد الايتام بمبلغ 1200 دولار، إلى جانب تهيئة سلات غذائية توزع بشكل دوري مع توفير أجهزة كهربائية لدعم الاسر والتخفيف عن كاهلها في مواجهة تحديات الحصاة وصعوبتها.

تقول مديرة التجمع: لدينا تنسيقا عاليا مع آناس متبرعين عن طريق العراقي حيدر فهد، الذي قدم الكثير للاسر المقيدة في سجلاتنا، وهنالك حملات عدة تأتي في اطار الواجب الانساني الذي تبناه التجمع منذ بدء عمله رسميا في العام 2010، فتم اطلاق حملات شهرية لتويزع سلات غذائية وأجهزة كهربائية ومنزلية وتوزيع كسوة العيد بشكل سنوي وقبل ايام عيدي الفطر والاضحى المباركين.

واشارت إلى ان الحملات متواصلة في مناطق جانب الرصافة، كما توضح ان التجمع لديه فرعا واحدا في قضاء شيخ سعد في محافظة واسط، وقريبا سيتم افتتاح فرعا ثالثا في جانب الكرخ ببغداد وهو ما يمنح العمل توسعا ليشمل مناطق عدة، مشيرة إلى انها تجد تعاونا من اهالي المناطق في ايصالها إلى الاسر المتعففة والاطفال الايتام.

وذكرت ان العمل الانساني يتطلب جهدا اضافيا لمتابعة الحالات الواجب تقديم الدعم لها، فهنالك قاعدة بيانات في التجمع خاصة بالاسر المسجلين، وهذا يمنح إدارة التجمع مرونة في التعامل وتقديم المساعدة، غلى جانب البحث الدائم عن اسر تحتاج إلى الرعاية، لكون التجمع هدفه تغطية اكبر عدد من مواطنين ومساندتهم في اطار العمل الانساني.

توضح التميمي إلى انها في منتصف العام 2011، افتتحت تجمعا يعنى بتقديم المساعدات الأنسانية للايتام والمتعففين اطلقت عليه اسم (تجمع ديار الرحمة للأيتام والمتعففين) في منطقة حي النصرببغداد ، ثم انتقل مقره إلى منطقة العبيدي شعارها كان خير الناس من نفع الناس.

وتقول انه من ضمن الاعمال المنجزة هي تشييد وترميم نحو نحو 25 منزلا في بغداد والمحافظات والمساهمة في ولادة 22 طفلا لاسر متعففة لا تملك تكاليف الولادة فقام التجمع بالتنسيق مع المستشفيات لتقديم الرعاية الكاملة للاطفال وامهاتهم، كما تم اجراء عمليات في مستشفيات الكندي والشهيد عدنان والكرخ الجمهوري بعد تعاون مثمر من الملاكات الطبية دعما للتجمع في المساهمة بتخفيف العبء عن كاهل الاسر الفقيرة، وكذلك اجراء 6 عمليات في إيران وعملية اخرى في سويسرا.