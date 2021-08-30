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صدر حديثًا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب «العرب في استراتيجيات الهيمنة الأميركية (1991 ـ 2008)» من تأليف فوزية الفرجاني، في 464 صفحة.

جـاء فـي تقـديم المؤلفـة: شهـدت سنة 1991، وهي سنة مفصليّـة في التاريخ الكونيّ، أوّل صدام مباشر بين الولايات المتحدة الأميركيّـة والعـرب (حـرب الخليـج الثانيـة)، وبشّـر عـام 2008 ببدايـة مرحلـة جديـدة مـن العلاقـات الأميركيّـة ـ العربيّـة تجلّـت في وعد الرئيـس بـاراك أوبامـا بصياغـة موقف إيجابيّ من «العالمـين العربـيّ والإسلامـيّ»، وبين التاريخين وقعت أحـداث كبـرى نتجـت عن تفجيـرات الحـادي عشـر من أيلـول/ سبتمبـر عـام 2001، وما تبعهـا مـن الحـرب الأميركيّـة علـى الإرهـاب.

فـي تلـك المرحلـة التاريخيّـة، برزت الولايات المتحدة فاعلًا ذا حضور لافت في المنطقة العربيّة، فبات هذا الكتاب وأمثاله ضرورةً لدراسة موضوع الهيمنة الأميركيّة واستراتيجيّاتها، إذ يحـاول بمنهجه متعدّد الزوايا المساهمةَ في موضـوعٍ خلافـيّ بيـن الباحثيــن مــن ذوي التخصّصــات العلميــّة المتنوّعــة، وقــد بحــث المقدّمــات والسياقات التــي هيّــأت للهيمنــة الأميركيّة مشروعًا وتجربة، والوقائع التي تجلّت فيها تلك الهيمنة في تاريخ العرب المعاصر، كما تعرّض لدراسة استراتيجيــّات هـذه الهيمنة، وتقييــم مرتكزاتها النظريّة وامتداداتها العمليّة، إذ جمعت أقسامه الأربعة بين مستويين: أحدهما إشكاليّ يبحث في مواضيع متداخلة، كالهيمنة والاستراتيجيا والإرهاب والحرب، والثاني تاريخيّ ينظر في الوقائع التي جمعت الولايات المتحدة والعرب، مثل حرب الخليج الثانية وتفجيرات أيلول/ سبتمبر والحرب على الإرهاب.

فوزيـة الفرجانـي: باحثـة تونسيّـة حاصلــة علـى شهادتَــي الماجستيـر والدكتــوراة في اللغــة والآداب والحضـارة العربيّـة في اختصـاص الحضـارة مـن كليّــة الآداب والعلـــوم الإنسانيّــة بصفاقــس ـ تونــس.

تدور اهتماماتهــا البحثيّــة حــول المواضيع المندرجة ضمن علاقة العرب بالعالم المعاصر، كالعلاقات العربيّة ـ الأميركيّة، وقضايا الإرهاب والتطرّف، وأدوار المثقّف والخبيــر في سيــاق الزمــن الأميركيّ. شاركت في عدّة ندوات ومؤتمرات علميّة دوليّة. صاحبة منشورات في مجلّات علميّة، وكتب جماعيّــة محكّمــة.