الموانيء العراقية…نسب انجاز متقدمة في رصيفين بأم قصر والنفق تحت قناة خور الزبير

مديرها العام تابع الأعمال النهائية لأكبر رصيف نفطي

البصرة ـ سعدي السند:

تابع مدير عام موانئ العراق الدكتور المهندس فرحان محيسن الفرطوسي الأعمال الجارية في أكبر رصيف نفطي ينفذ في ميناء خور الزبير من قبل احدى الشركات اليابانية

اهم الارصفة النفطية التي سترسو عليه اهم الناقلات العالمية

وقال المدير العام : إنه حسب توجيهات وزير النقل بضرورة متابعة العمل بميناء خور الزبير وخصوصا الرصيف النفطي الجديد الذي تنفذه شركة متسوبيشي وضمن مشاريع القرض الياباني ، تابعنا المشروع وقد بلغت نسبة الانجاز فيه 95% وسيتم تسليمه خلال الايام المقبلة .

وأضاف ان هذا رصيف نفطي تخصصي كونه يعتمد على عملية التحميل ب(اللودن ارم) الذي هو ذو مواصفات عالية جدا ، موضحاً أن الأرصفة في ميناء خور الزبير هي تجارية تم تحويلها إلى نفطية غير أن هذا الرصيف هو بالأصل في تصميمه وبنائه هو عبارة عن رصيف نفطي تخصصي .

من جانبه قال مدير ميناء خور الزبير حيدر فاخر أن الاعمال في هذا الرصيف مستمرة وبلغت مراحلها النهائية وسيكون حال اشتغاله من اهم الارصفة النفطية التي سترسو عليه اهم الناقلات العالمية .

نسب الانجاز تجاوزت ٥٠% في انشاء رصيفين خدميين في ام قصر

وقال المدير العام ايضا ان الملاكات الهندسية والفنية حققت نسب انجاز تجاوزت النصف في مشروع انشاء رصيفين خدميين 4A لارساء ومناورة الحفارات والساحبات والقطع البحرية الخدمية بدلا من ارسائها على الارصفة التجارية لمينائي ام قصر الشمالي والجنوبي منوها الى ان المشروع ضمن مشاريع القرض الياباني

وبين مدير المشروع المهندس منتظر عبد الرزاق ان المشروع يتضمن رصيفا بطول 350 مترا واخر بطول 250 مترا ومبنى للادارة والخدمات وموقعا لتجهيز الماء ومنظومة اطفاء اضافة الى 3 طرق داخل الموقع ، مشيرا الى ان المشروع في حال انجازه يخفف العبء على الارصفة التجارية في ارساء القطع البحرية فضلا عن صيانتها وادامتها في الموقع

يذكر ان مشروع انشاء موقع يضم رصيفين خدميين ومبانٍ ومرافق خدمية يقع الى جانب ام قصر عند مدخل خور الزبير بين ميناء ام قصر الشمالي ونفق خور الزبير المغمور تنفذه شركة ميتسوبيشي اليابانية والاستشاري شركة NKOC اليابانية .

النفق المغمور هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط

وأعلن مدير عام الشركة عن قرب الانتهاء من أعمال مشروع (اليارد) الخاص بالنفق المغمور،

وأن هذا المشروع الذي تم توقيع عقده مع شركة دايو الكورية في عام 2019 وهو مشروع (اليارد) او الحوض الذي ستبنى فيه القطع الكونكريتية التي من خلالها سيتم تشكيل النفق المغمور تحت قناة خور الزبير الملاحية .

وأضاف المدير العام أن نسب الانجاز فيه بلغت 70% وان أعمال الحفر المطلوبة هي 3,100 مليون متر مكعب فيما وصلت الآن إلى 2,7 مليون متر مكعب ، مؤكدا أن الاعماق المطلوبة هي 15,7 م وإن المتبقي كمية قليلة وبحلول نهاية الشهر الحالي أو منتصف الشهر المقبل تنتهي أعمال الحفر ومن ثم أعمال الجوانب وبالتالي الوصول إلى معالجتها.

جدير بالذكر أن مشروع النفق المغمور هو الاول من نوعه في الشرق الأوسط ويمتد لمسافة 2500 متر ويربط الطريق المنفذ من ميناء الفاو الكبير وصولا الى ناحية ام قصر ومن ثم الطريق الدولي السريع .

.وبيّن المدير العم : ان مراحل متقدمة في الانجاز بلغت في مشروع ساحة الترحيب الكبرى، ومن المؤمل أن تنجز المرحلة الأولى خلال الفترة المقبلة.

وقال أعمال الساحة وانجازها ستتم وفق المواصفات المطلوبة ، حيث أن الساحة وصلت فيها الأعمال الترابية الى مراحل جيدة ، موضحاً: أن المرحلة الأولى هي عبارة عن تنفيذ 500 الف متر مربع من مجموع مليون متر مربع حتى يمكن لهذه المرحلة أن تستوعب بحدود 2500 شاحنة او 3000 شاحنة ، مبينا أنه من المؤمل أن تصل مرحلة الانتهاء من الاعمال الترابية نهاية هذا الشهر .

وشدد المدير العام على متابعة الأعمال للوصول الى ختام هذه المرحلة لأن الميناء يتطلب أن تلحق المراحل الواحدة تلو الاخرى ولا يمكن المضي بالأعمال بصورة واحدة او بعملية واحدة لأن الميناء به مشاريع بنى تحتية وتطويرية .

وأضاف المدير العام أن الخطة تقضي بعزل الأعمال المينائية عن الأعمال الگمرگية التي ستختص الساحة بها فقط ، وسيكون لها مداخل ومخارج مسيطرة الكترونيا ومن خلال بوابات وسيتم تثبيت وزن الشاحنة وفحصها بالسونار وبعدها ترسل الى الجهات المعنية لتأكد من مطابقة المنفيست البحري الالكتروني مع الموجودات في البضائع وبذلك ستكون ساحة الترحيب الكبرى جزءا من المنظومة الالكترونية التي تعمل الشركة العامة لموانئ العراق الى التحول نحوها .