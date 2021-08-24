عشرات العوائل العربية تعود بهجرة عكسية الى مخيمات الاقليم

البطالة ونقص الخدمات والغلاء وانعدام الامن دفعت بهم الى الرجوع

السليمانية ـ عباس اركوازي:

عادت عشرات العوائل العراقية الى مخيمات المهجرين بمحافظات اقليم كردستان، بعد تعذر تامين حياة كريمة لهم في مناطق سكانهم الاصلية في محافظات ديالى والموصل وصلاح الدين.

وشهدت مخيمات المهجرين في محافظات اربيل ودهوك والسليمانية خلال الاشهر الاخيرة عودة عشرات العوائل اليها، وذلك جراء فقدانهم الامل في ضمان متطلبات المعيشة من عمل وماء وكهرباء في محافظاتهم، التي عادوا اليها مؤخرا استجابة لمطالب من وزارة الهجرة والمهجرين العراقية.

وتقول ام احمد وهي مواطنة من محافظة صلاح الدين تسكن محافظة السليمانية للصباح الجديد،”لقد عدت انا وزوجي واطفالي الاربعة الى صلاح الدين بعد ان قررنا العودة الى مسقط راسنا عقب الوعود التي قطعتها وزارة الهجرة بمد يد العون للمهجرين والنازحين”، الا ان الاوضاع المعيشية وانعدام الخدمات في صلاح الدين دفع بنا الى اتخاذ قرار العودة الى مخيم عربت بمحافظة السليمانية.

وتابعت،”اولادي الاربعة يعملون باعة في سوق السراي بمحافظة السليمانية، بينما يعمل ابو احمد حدادا في معمل لصناعة صهاريج المياه، ونحصل هنا على ما يكفينا لسد رمق العيش اضافة الى ان كردستان منطقة امنة ولا نشعر فيها باننا غرباء”.

من جهته قال ابو اسعد وهو مواطن من محافظة الموصل قرر العودة برفقة عائلته المكونة من خمسة افراد الى مخيم عربت للاجئين، ان وزارة الهجرة قدمت عشرات الوعودة للمهجرين شريطة اخلاء المخيمات والعودة الى محافظاتهم الاصلية.