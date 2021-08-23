مطالبات بوضع حد للتجاوزات والاعتداءات التركية المستمرة على سيادة البلاد

استشهاد مواطنين سائحين امس في قضاء زاخو جراء القصف

السليمانية – عباس اركوازي:

طالبت اوساط سياسية وشعبية بوضع حد للتجاوزات والانتهاكات التركية المستمرة لاراضي وسماء البلاد، وتمددها المستمر داخل اراضي اقليم كردستان بحجة محاربة حزب العمال الكردستاني.

ودعا مسؤول الحراك الشعبي في اقليم كردستان ياسين عمر في حديث للصباح الجديد، على اثر مقتل سائحيين عراقيين امس الاحد جراء قصف مدفعي تركي لقضاء زاخو، باتخاذ اجراءات رسمية رادعة ووضع حد للانتهاكات التركية لسيادة العراق.

واضاف عمر، ان حكومة الاقليم باتت في وضع لاتحسد عليه عقب تجاهلها المستمر لمعاناة عشرات الاف المواطنين لكرد، الذين هجروا من مناطق سكناهم الاصلية جراء القصف والتوغل التركي المستمر منذ عشرات السنين، مطالبا الحكومة الاتحادية باتخاذ موقف رادع واللجوء الى الجامعة العربية والمجتمع الدولي لادانة العمليات العسكرية التركية وانهاء تجاوزاتها المستمرة على اراضي وسماء الاقليم.

وكان القصف التركي المستمر على القرى والقصبات الحدودية في اقليم كردستان قد ادى الى مقتل سائحين عراقيين في ناحية باطوفا بقضاء زاخو في إقليم كردستان.

وقال مسؤول حكومي، للصباح الجديد، إنه وفي اطار الاعتداءات والتجاوزات التركية لاراضي وسماء الاقليم، في ظل الصمت الحكومي والرسمي، فان المدفعية التركية قامت صباح امس الاحد بقصف مناطق سياحية في قرية باندرو التابعة لناحية باطوفا بقضاء زاخو، ما أدى إلى مقتل سائحين عراقيين، كانا ضمن فوج سياحي يزور القرية.