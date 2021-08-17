ترامب يطالب باستقالة بايدن والأميركيون قلقون من عودة أفغانستان ملاذا للجماعات الإرهابية

وصف انتصار طالبان بأعظم الهزائم في التاريخ الأميركي

الصباح الجديد – متابعة:

دعا الرئيس الأميركي السابق الجمهوري دونالد ترامب الأحد خليفته الديموقراطي إلى الاستقالة على خلفية انتصار حركة طالبان في أفغانستان ولكن أيضًا بسبب ما اعتبر أنه سوء إدارة من جانب جو بايدن لملفات أخرى مثل جائحة كورونا.

وكتب ترامب في بيان “حان الوقـت كي يستقيل جو بايدن” بسبب “عار ما سمح بحدوثه في أفغانستان جنبًا إلى جنب مع الارتفاع الهائل (فـي الإصابـات) بكوفيـد، وكارثـة الحدود، وتدمير استقـلال الطاقـة، واقتصادنـا المُعَطّـل”.

وقال في بيان آخر يوم الأحد إنّ “ما فعله جو بايدن بأفغانستان أسطوريّ. سيُصبح أحد أعظم الهزائم في التاريخ الأميركي!”.

وأقرّ الرئيس الأفغاني أشرف غني الذي فرّ إلى خارج أفغانستان، مساء الأحد بأنّ “حركة طالبان انتصرت”، في حين أظهرت مشاهد تلفزيونيّة المتمرّدين يحتلفون بـ”النصر” من القصر الرئاسي في كابول.

وبعد عشرين سنة تقريباً على طردها من السلطة، بات انتصار طالبان العسكري كاملاً مع انهيار القوّات الحكوميّة في غياب الدعم الأميركي.

ومساء الأحد، أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد عبر تويتر أن “وحدات عسكرية من إمارة أفغانستان الإسلامية دخلت مدينة كابول لضمان الأمن فيها”.

ودافع بايدن عن قراره وضع حدّ لحرب استمرّت عشرين عاماً في هذا البلد.

وقال الأحد “أنا الرئيس الرابع الذي يحكم مع انتشار عسكري أميركي في أفغانستان (…) لا أريد أن أنقل هذه الحرب إلى رئيس خامس”.

وكان ترامب حمّل الخميس بايدن المسؤولية عن التقدم العسكري لطالبان في أفغانستان، قائلاً إنّ الوضع الحالي “غير مقبول”.

وقال ترامب في بيان “لو كنتُ رئيساً الآن، لأدرك العالم أنّ انسحابنا من أفغانستان مرهون بشروط”.

وأضاف “كان يمكن أن يكون الانسحاب مختلفاً وأكثر نجاحاً، وطالبان كانت تعلم ذلك أفضل من أي شخص آخر”.

وتابع “لقد أجريت محادثات شخصيا مع قادة من طالبان وهم فهموا أن ما يفعلونه اليوم لن يكون مقبولا”.

ويتخوف الأميركان من ان تعود أفغانستان ملاذا للجماعات الإرهابية كداعش والقاعدة، الأمر الذي جعل رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي، يقول لأعضاء في مجلس الشيوخ مساء امس الأول الأحد، إن التقييم السابق بشأن مدى سرعة إعادة تشكيل جماعات إرهابية في أفغانستان سوف يتسارع على الأرجح بسبب ما يحدث هناك الآن، حسبما ذكر موقع «أكسيوس» الأميركي الإخباري.

