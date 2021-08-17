الخارجية: الحكومة ليست معنية بالدعوة التي سلمها الفياض للرئيس السوري

تخص المشاركة في مؤتمر دول الجوار

بغداد – الصباح الجديد:

أصدرت وزارة الخارجية، توضيحاً بشأن دعوة الرئيس السوري بشار الأسد، للمشاركة في مؤتمر دول الجوار العراقي المقرر عقده في العاصمة بغداد نهاية الشهر الجاري .

وذكر بيان للوزارة اطلعت الصباح الجديد على نسخة منه: “تداولت بعض وسائل الإعلام، أنَّ الحكومةَ العراقيّة قدّمت دعوة للحكومة السوريّة، للمشاركةِ في اجتماع القمّة لدول الجوار والمزمع عقده في نهاية الشهر الجاري في بغداد”.

وأورد البيان ايضا، إنَّ “الحكومة العراقيّة تؤكِّدُ أنّها غير معنيّة بهذه الدعوة، وأن الدعوات الرسميّة تُرسَل برسالةٍ رسميّة وباسم رئيس مجلس الوزراء العراقي، ولا يحق لأي طرفٍ آخر أن يقدم الدعوة باسم الحكومة العراقيّة لذا اقتضى التوضيح”.

وكانت اعلنت الرئاسة السورية ان الرئيس بشار الأسد استقبل امس الاثنين رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.وذكر بيان رئاسي ان الفياض “نقل للرئيس الأسد رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تتعلق بمؤتمر دول الجوار المزمع عقده أواخر الشهر الجاري في بغداد، وأهمية التنسيق السوري العراقي حول هذا المؤتمر والمواضيع المطروحة على جدول أعماله”، غير ان البيان لم يشر أي إشارة الى ” دعوة للمشاركة في المؤتمر “، كما أفاد بعض وسائل الاعلام التي اوردت بان رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض، سلم دعوة للأسد للمشاركة في قمة بغداد.