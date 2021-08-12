فتيات اللجنة البارالمبية.. طموح التفوق في طوكيو

ابطالنا الـ 18 يشاركون في 5 فعاليات أبتداء من 25 الجاري

سلمى الجُميلي*

بعد التأجيل والترقب وطول الانتظار دنا الموعد المنشود لأهم حدث عالمي وهو دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 ، أذ سينطلق يوم 25 آب الجاري لغاية 5 أيلول المقبل، وهي ثاني دورة ألعاب بارالمبية تقام في طوكيو بعد دورة الألعاب البارالمبية الصيفية 1964، هذه الدورة كسابقاتها لا تخلو من المشاركة العراقية التي تثبت حضورها بجدارة كل موسم، حيث يبلغ عدد اللاعبين الابطال الذين سيمثلون العراق فيها 18 لاعبا يتنافسون في خمس فعاليات هي (عروس الألعاب ورفع الأثقال والمبارزة والقوس والسهم وتنس الطاولة).

والمشاركون هم : في فعالية ألعاب القوى جراح نصار لرمي الثقل وكوفان حسن وولدان نزار واحمد علي نعاس وحسين فاضل لرمي الرمح، وعلي مبارك ، أركاض 400 متر وفاطمة فاضل، أركاض لـ 100 و200 متر، وفي فعالية الاثقال ، هدى مهدي ورسول كاظم وفارس سعدون وعباس محمد نيسان وعلي موحان، وفي المبارزة عمار هادي وزين العابدين غيلان وحيدر علي ناصر وفي القوس والسهم زمن حسين وسلمان فياض وفي كرة تنس الطاولة نجلة عماد.

المشاركة النسوية حاضرة من خلال تأهل أربع لاعبات، لذا ارتأينا أن نسلط الضوء عليهن آملين أن تكون مشاركتهن ثمينة بما يحصدنه من أوسمة، فرغم اختلاف فعاليتهن إلا إنهن يتنافسن للحصول على أول وسام نسوي بتاريخ العراق الأولمبي والبارالمبي.

إنجازات 17 عاما مع الأثقال

الرباعة هدى مهدي مواليد 1977 تسلحت بسجلها الحافل بالإنجازات من خلال مشوارها الطويل في هذه الفعالية، طوكيو هي البارالمبياد الثاني لها بعد لندن 2012 ، وقد تمكنت من الوصول إليها من خلال بطولة العالم التي أقيمت في كازاخستان 2019.

مهدي تُكمل اليوم عامها السابع عشر في لعبة رفع الأثقال وكلها إصرار بتحقيق الوسام البِكر لها في البارالمبياد ليُزين مسيرتها الرياضية وتكون أول رباعة تنال هذا الوسام في تاريخ الرياضة العراقية.

قوس ورقم تأهيلي

زمن حسين لاعبة منتخب القوس والسهم مواليد 1983 حصلت على تأشيرة الدخول لبارالمبياد طوكيو من خلال تحقيقها للرقم التأهيلي في بطولة التأهيل الآسيوية تايلند 2019.. حسين لها سجل حافل بالإنجازات منذ أن أطلقت أول سهم لها عام 2009 إلى اليوم سواء في فعاليتي الفردي والمكس تيم، وتُعتبر طوكيو هي ثاني دورة بارالمبية تسجل مشاركتها فيها بعد بارالمبياد ريو 2016 ، وكلها عزم على نيل أول وسام يحمل اسمها في تاريخ هذه اللعبة من الرجال والنساء.

مضرب متميز

نجلة عماد مواليد 2004 والتي تميزت بكونها اللاعبة المعجزة بما نالته من إنجازات منذ أن مسكت مضرب اللعبة بواسطة طرفها اليتيم عام 2015.. طوكيو هي الحلم الذي طال ترقبه وتعرجت دروبه حتى تحقق حلمها من خلال منحها البطاقة الثنائية التي مكنتها من الالتحاق بركب البارالمبية، نجلة عماد التي اعتادت على تحدي الصعاب عاهدت نفسها على نيل أول وسام يسجل باسمها في تاريخ اللعبة عامة.

عروس الألعاب

فاطمة فاضل ( مواليد 2007) أصغر لاعبة في تاريخ المشاركات العراقية في دورة الألعاب البارالمبية، تمكنت من حجز مقعدها في طوكيو إثر مشاركتها ببطولة الجائزة الكبرى التي أقيمت في تونس آذار الماضي والذي قدمت فيها أداء باهراً لفت أنضار الجميع.العداءة الصغيرة التي بالكاد يبلغ عمرها الرياضي العام والنصف يملؤها الطموح لنيل الوسام البارالمبي لتكون أول لاعبة في عروس الألعاب تنال هذا الشرف.