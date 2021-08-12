ميسي يأمل في تمثيل باريس سان جيرمان السبت امام ستراسبورج

يقول أنه في المكان المناسب للفوز بدوري الأبطال

باريس ـ وكالات:

أفاد تقرير صحفي إسباني، أمس، بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، منشغل حاليًا بانطلاقته مع ناديه الجديد.وأعلن باريس سان جيرمان ضم ميسي رسميًا، أمس الأول، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن برشلونة هذا الصيف.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن ميسي لا يفكر حاليًا إلا في أول ظهور له مع سان جيرمان.وأضاف التقرير، أنه على الرغم من أنه عائد من إجازة لمدة شهر بعد فوزه ببطولة كوبا أميركا يوم 11 تموز الماضي، إلا أن ميسي أبلغ ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، بأنه يتمنى المشاركة في لقاء ستراسبورج، يوم السبت المقبل، على ملعب حديقة الأمراء.وأوضحت الصحيفة أنه في حالة موافقة ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لسان جيرمان، على إشراكه في مباراة السبت، فإن الشيء المنطقي هو أن يلعب ميسي بضع دقائق فقط دون أن يبدأ أساسيا.وأشار التقرير، إلى أن رغبة ميسي في اللعب خلال مباراة ستراسبورج، تأتي لأن سان جيرمان سيلعب تلك المباراة على ملعبه، قبل الخروج في مباراتين متتاليتين خارج ملعبه، ومن ثم فترة التوقف الدولي.

ارتبط بول بوجبا في الصحافة الأوروبية بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الحالي، حيث ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد في صيف 2022.لكن شبكة «سكاي سبورتس» ذكرت، أن من غير المرجح أن يقدم باريس عرضًا لضم بوجبا، هذا الصيف.

وأضافت أن مع إعلان سان جيرمان ضم النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، فإنه سيحتاج لبيع أو إعارة 10 لاعبين، إذا أراد التعاقد مع الدولي الفرنسي أيضا.وأوضحت الشبكة أن النادي الباريسي، لم يصرف النظر عن بوجبا رغم ذلك، بل سيواصل متابعة تطورات موقفه، خاصةً إذا لم يوقع عقدًا جديدًا مع الشياطين الحمر قبل نهاية هذا العام.ويملك بوجبا الفرصة للتوقيع لأي نادٍ، في يناير/كانون ثان المقبل، لكنه يشعر بالارتياح حاليًا في مانشستر يونايتد، ويتطلع للموسم الجديد.ووفقًا لـ»سكاي سبورتس»، يرتبط بوجبا بعلاقة رائعة مع مدربه أولي جونار سولسكاير، كما يواصل يونايتد محادثاته مع ممثليه، لكن النادي لا يريد التسرع في تمديد تعاقده، لا سيما أنه يتقاضى راتبًا ضخمًا.

ورفع ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، راية التحدي مبكرا بشأن رغبته القوية في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.وقال ميسي في المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام، أمس: «سعيد جدا، عشت لحظات صعبة جدا بمغادرة برشلونة بعد سنوات طويلة، وكان التغيير صعبا».

وأضاف «بوصولي إلى هنا، أشعر بسعادة لا توصف، ورغبة كبيرة في التدريبات، أستمتع كثيرا منذ اليوم الأول، وأتمنى أن تمر هذه اللحظات سريعا للمشاركة مع زملائي والجهاز الفني في مرحلة جديدة، أشكر الخليفي والمدير الرياضي ليوناردو على التعامل معي منذ اليوم الأول لصدور بيان برشلونة، سارت الأمور بكل سهولة وفي وقت قصير جدا وسط فترة صعبة جدا، وقاما بحل كل المشاكل والعقبات».

وتابع «أكرر، أنا سعيد جدا، ولدي رغبة قوية في بدء مرحلة جديدة من حصد النجاحات بهذا النادي الطموح رفقة زملائي والجهاز الفني، ونقاتل لتحقيق الأهداف المطلوبة والفوز بالألقاب».واستطرد ليو «استقبال الجماهير كان جنونيا ومفاجئا، وهذا الاستقبال الحار والرائع ضاعف سعادتي، سنكافح لتحقيق الأهداف التي يحددها الناديسعيد بالعمل مع لاعبين رائعين مثل نيمار ومبابي، ولدي رغبة كبيرة في خوض التدريبات والتنافس مع أفضل اللاعبين».

وبسؤاله عن موعد ظهوره الأول، أجاب ميسي «لا أدري متى أكون جاهزا، أنا عائد من إجازة، وتقابلت مع المدرب والجهاز الفني، لابد من التحضير والاستعداد قبل بداية الموسم، وأتطلع لأكون جاهزا في أسرع فترة، ولا يمكن تحديد تاريخ محدد، وسيحدد الجهاز الفني اللحظة المناسبة».وعن رحيله عن البارسا، واصل الهداف التاريخي للنادي الكتالوني «الأمور لا تتغير بين يوم وليلة، سعداء بالتواجد في باريس بعد أسبوع من المشاعر المتباينة، تقبلنا هذه الأحاسيس، لا يوجد شخص في العالم يتحمل ما تحملته هذا الأسبوع».وكرر «استقبال الجماهير كان جنونيا حتى قبل يومين من وصولي بالخروج إلى الشوارع، أشكرهم جميعا، وأتمنى أن نلتقي قريبا في الملعب، وأن يكون موسما رائعا لهم وللفريق».

وحول كون باريس سان جيرمان بات المرشح الأول للفوز بدوري الأبطال، رد ميسي «كرة القدم تعتمد على تفاصيل صغيرة للفوز بهذا اللقب، بي إس جي كان قريبا من الفوز به في السنوات الماضية بفضل فريقه الرائع، فالفوز به صعب جدا، لا أدري ما ينقص أي فريق، ولكن لابد أن يكون لدينا فريقا متحدا، وأعلم أن لديهم الروح».وأردف «كما أن الحظ مطلوب في كرة القدم، فالأفضل لا يفوز دائما، لأنها بطولة استثنائية وهو ما يزيد من متعتها وقوتها».وختم ليونيل ميسي تصريحاته «باريس لديه تشكيلة رائعة من اللاعبين، وبنى فريقا قويا هذا الموسم، وأنا هنا لمساعدة الفريق وبذل أقصى ما لدي، وحلمي رفع هذا الكأس مجددا، وأنا في المكان المناسب للفوز بدوري الأبطال».