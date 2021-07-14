تجاوز التوصيات بالاستغناء عن المستشفيات الكرفانية من أسباب حريق الناصرية

خلف 60 شهيداً.. وحقوق الإنسان عدته كارثة..الصحة النيابية:

بغداد – وعد الشمري:

وصفت مفوضية حقوق الإنسان في البلاد أمس الأربعاء، حادث حريق ردهة “النقاء” في الناصرية لمصابي كورونا بـ “الكارثة”، مطالبة بعدم الاكتفاء ببيانات الحداد وتشكيل لجان التحقيق.

وفيما كشفت وزارة الصحة عن إحصائية لأعداد الضحايا، تحدثت لجنة نيابية عن عدم الالتزام بتوصيات سابقة تتعلق بالاستغناء عن المستشفيات الكرفانية.

وقالت عضو مفوضية حقوق الإنسان فاتن الحلفي، إن “عدد ضحايا ردهة النقاء للعزل الوبائي في الناصرية يقترب من 100 شخص، وهو بذات العدد الذي خلفه حريق مستشفى أبن الخطيب في بغداد نهاية شهر نيسان الماضي”.

وأضافت الحلفي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “المفوضية اعتبرت الحادث كارثة إنسانية أصابت العراق بأكمله، ومحافظة ذي قار على وجه الخصوص”.

وأشارت، إلى أن “موضوع الاكتفاء ببيانات الاستنكار والحداد، وتشكيل اللجان أصبح مرفوضاً من قبلنا وإجراءات تم اتخاذها في وقت سابق ولم تأت بنتائج تذكر”.

وأضحت الحلفي، أن “الوضع الإنساني في العراق يعاني من مشكلات كبيرة، وأخرها ما حصل في الملف الصحي، وقد شخصّنا ذلك في أكثر من مناسبة، لكن للأسف لم نلمس أي استجابة لما نعلن عنه باستمرار”.

وكانت أكدت وزارة الصحة في بيان تلقته “الصباح الجديد”، أن “إجمالي عدد الضحايا غرفة عزل النقاء في الناصرية بلغ 39 شهيداً من معلومي الهوية، إضافة إلى 21 آخرين لم يتم التعرف عليهم لغاية الآن”.

وذكر البيان، أن “الإجراءات ما زالت متخذة لتحديد هويات الجثث مجهولة الهوية وسيتم الإعلان عن ذلك حال إكمال الإجراءات الطبية العدلية اللازمة”.

في السياق، أفاد عضو لجنة الصحة في مجلس النوّاب حسن خلاطي، أن “ما حصل في الناصرية هو صورة طبق الأصل لحادث مستشفى أبن الخطيب في بغداد”.

وتابع خلاطي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “تجاوزاً جرى على التوصيات المعممة بأن يتم الاستغناء عن الردهات الوبائية الكرفانية لاسيما الخاصة بمصابي فيروس كورونا”.

وبين خلاطي، أن “تلك الردهات أغلبها تم بناؤها بشكل سريع؛ لاستيعاب التزايد في أعداد الإصابات، من مادة تساعد على الحرق، وكميات كبيرة جداً من الأوكسجين على شكل منظومات أو قناني، وكذلك الزخم الكبير للمرضى”.

وشدد، على أن “الجهات المعنية يبدو أنها لم تلتزم بتلك التوصيات وخصوصاً ما يتعلق بالتنسيق والتعاون مع فرق الدفاع المدني”.

ومضى خلاطي، إلى أن “التنسيق بين مديريات الدفاع المدني ودوائر الصحة بهذا الشأن قد تباين بين محافظة وأخرى، ولكن هذا لم يمنع من حصول اخفاق وحريق خلف عددا كبيرا من الضحايا ننتظر نتائج التحقيق فيه لمعرفة المقصرين بغية محاسبتهم”.

وكان حريقٌ قد نشب في ردهة النقاء لمصابي كورونا في الناصرية ليلة الاثنين الماضي أدى إلى وقوع العديد من الضحايا بين شهيد ومصاب.