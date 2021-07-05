سقوط 70 برجاً لنقل الطاقة بأعمال تخريبية في المنطقة الشمالية وحدها

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بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن مدير توزيع كهرباء المنطقة الشمالية زيدان خلف امس الأحد، سقوط قرابة 70 برجا لنقل الطاقة الكهربائية بأعمال تخريبية طالتها في تلك المنطقة.

وقال في مؤتمر صحفي عقده يوم امس ان ط مابين 67 إلى 70 برجاً لنقل الطاقة في المنطقة الشمالية، سقطت جراء الأعمال التخريبية خلال الفترة الماضية.

وشدد خلف على ضرورة تعاون المواطنين في حماية أبراج الطاقة كون القوات الأمنية لا يمكنها مراقبة كل الخطوط وذلك لامتدادها في مساحات شاسعة من الصعب السيطرة عليها ، مضيفا ان الملاكات تعمل بكل قدرتها لصيانة الأبراج التي تضررت.

وفيما أعلنت الشركة نفسها امس الأحد، اعادة تشغيل ثلاث خطوط لنقل الطاقة في محافظة صلاح الدين بعد ان تعرضت للتخريب، أفادت قوة من الحشد الشعبي باحباط محاولة تفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية جنوبي محافظة نينوى، اذ أورد بيان صادر عن مكتب اعلام توزيع كهرباء المنطقة الشمالية، أن “الخط الناقل في محافظة صلاح الدين تعرض إلى عمل تخريبي يوم الخميس الماضي ليلا بتفجير عبوات ناسفة مما تسبب بسقوط الابراج المرقمة (11، 12، 13) تحديداً في منطقة حقل عجيل النفطي، وهو ما ادى الى تحديد احمال المنظومة وتوقف الخدمة وقطع التيار الكهربائي بالكامل عن الحقل المذكور والمواطنين في صلاح الدين”.

واضاف البيان أن “الملاكات الهندسية والفنية من ملاكات شركتنا قسم خطوط صلاح الدين بالتعاون مع القوات الامنية والجهد الهندسي سارعت الى مكان العارض وباشرت بالعمل على اعادة تشييد الأبراج المتضررة وإعادة تسليك الخط وتم إعادته للعمل خدمة للصالح العام”.

كما اورد بيان صادر عن الحشد الشعبي ان “قوة من اللواء 25 عثرت خلال عملية امنية على ثلاث عبوات ناسفة محلية الصنع كانت معدة لتفجير برج لنقل الطاقة الكهربائية جنوبي محافظة نينوى”، مبينا ان “الجهد الهندسي تمكن من معالجتها”.

واكد البيان ان “قوات اللواء 25 بالحشد كثفت إجراءاتها الأمنية لحماية أبراج الضغط الفائق لنقل الطاقة الكهربائية من العمليات التخريبية ضمن قاطع المسؤولية جنوبي نينوى”.

يذكر ان البلاد شهدت فجر الجمعة الماضي، انقطاعاً تاماً للتيار الكهربائي في المحافظات اباستثناء إقليم كردستان ، ولاحقاً، أفادت السلطات العراقية بعودة التيار الكهربائي تدريجياً في تلك المحافظات.

وفي الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات بعبوات ناسفة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المحافظات الواقعة شمالي وغربي وشرقي البلاد، ما فاقم أزمة نقص الكهرباء فيها.

وتعاني البلاد اصلا من أزمة نقص الكهرباء منذ عقود جراء الحروب المتعاقبة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، فضلا عن استشراء الفساد. وينتج العراق ما بين 19 و21 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميغاوات، وفقا لمسؤولين في قطاع الكهرباء.