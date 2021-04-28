استثمار 600 مليون دولار لزيادة إنتاج حقل خور مور في الاقليم خلال عامين

يغطي الغاز الذي تنتجه دانا غاز ونفط الهلال أكثر من 80%

الصباح الجديد ـ متابعة:

استأنفت شركتا “دانة غاز” و”نفط الهلال”أعمال مشروع التوسعة في حقل “خور مور” في إقليم كردستان بالكامل.

وبحسب بيان مشترك، ينطوي هذا المشروع الذي تتشارك الشركتان في تشغيله بالنيابة عن ائتلاف “بيرل بتروليوم”، على ضخِّ استثمار إضافي بقيمة 600 مليون دولار لزيادة إنتاج الغاز بمعدل 250 مليون قدم قياسي مكعب في اليوم لتلبية الحاجة المحلية الماسة لإمدادات الطاقة.

وتمَّ إرجاء أعمال البناء الخاصة بالمشروع بسبب جائحة كورونا، وتمَّ استئنافها الآن استعداداً لبدء الإنتاج في نيسان 2023، وذلك عقب الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان والمقاول على إعلان حالة القوة القاهرة. ويغطي الغاز الذي تنتجه الشركتان في الوقت الحالي أكثر من 80% من عمليات إنتاج الكهرباء في إقليم كردستان.

يتجاوز مجموع الاستثمار في المشروع حتى الآن ملياري دولار، بإنتاج تراكمي يزيد على 332 مليون برميل نفط مكافئ. وقد تأسس مشروع غاز كردستان في 2007 بموجب اتفاقية أبرمتها “دانة غاز”، و”نفط الهلال” مع حكومة إقليم كردستان، تمنحهما حقوقاً حصرية لتقييم وتطوير وإنتاج وتسويق وبيع البترول والغاز الطبيعي من حقلي “خور مور”، و”جمجمال” في كردستان العراق.

وفي تشرين الاول 2008، بدأت أعمال الإنتاج في المحطة التي بُنِيت لتشغيل المشروع في “خور مور” بفترة قياسية لم تتجاوز 15 شهراً. وفي 2009، شُكِّل ائتلاف “بيرل بتروليوم” الذي يضمُّ “دانة غاز”، و”نفط الهلال” كمساهمين انضمت إليهما لاحقاً “أو إم في”، و”إم أو إل”، و”آر دبليو إي” بحصة 10% لكل منها

وينطوي هذا المشروع الذي تتشارك الشركتان في تشغيله بالنيابة عن ائتلاف “بيرل بتروليوم” ضخّ استثمار إضافي بقيمة 600 مليون دولار لزيادة إنتاج الغاز بمعدل 250 مليون قدم قياسي مكعب في اليوم لتلبية الحاجة المحلية الماسة لإمدادات الطاقة.

وكانت أعمال البناء الخاصة بالمشروع، أرجئت جراء جائحة “ كورونا” وتم استئنافها الآن استعداداً لبدء الإنتاج في أبريل 2023، وذلك عقب الاتفاق مع حكومة إقليم كردستان. وبموجب اتفاقية بيع الغاز التي أبرمتها “بيرل بتروليوم” مع وزارة الموارد الطبيعية التابعة لحكومة إقليم كردستان في مارس 2019 سيبيع الائتلاف إمدادات غاز إضافية تغذي محطات توليد الكهرباء بوقود أنظف منخفض التكلفة مما يعزز إمكانات إنتاج الكهرباء في إقليم كردستان العراق ويغطي الغاز الذي تنتجه الشركتان في الوقت الحالي أكثر من 80% من عمليات إنتاج الكهرباء في الإقليم. ويبلغ معدل الإنتاج اليومي في حقل “خور مور” 440 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، إضافة إلى 15700 برميل من المكثفات و1020 طنا من الغاز البترولي المسال أو ما مجموعه 110,400 برميل نفط مكافئ يومياً ما يجعله المشروع الأعلى إنتاجأ في الإقليم وأكبر مشروع تتولاه شركة خاصة لإنتاج الغاز وتطويره في العراق. وقد وُضعت خطط لتعزيز إنتاج مشروع خور مور من خلال إضافة وحدة ثانية بسعة 250 مليون قدم قياسي مكعب مما سيعمل على رفع الإنتاج الغاز الكلي للمشروع إلى نحو مليار قدم مكعب في اليوم بحلول 2024.

ويتجاوز مجموع الاستثمار في المشروع حتى اليوم ملياري دولار بإنتاج تراكمي يزيد على 332 مليون برميل نفط مكافئ وقد أتاح استخدام الغاز في توليد الكهرباء توفير تكاليف طائلة على إقليم كردستان والعراق ككل وتحقيق منافع اقتصادية جمة للمجتمعات المحلية كما ساهم كذلك في تلافي 43 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بفضل الاستعاضة عن مصادر الوقود السائل وكان لذلك دور إيجابي في التعامل مع مشكلة تغير المناخ العالمية والحد من تلوث الهواء على المستوى المحلي. وقال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال والعضو المنتدب لشركة دانة غاز، مجيد جعفر، إنه بعد عام من تأخر الأعمال نتيجة للجائحة يسرنا استئناف مشروع التوسعة في “خور مور” بالكامل واستثمارنا 600 مليون دولار لرفع مستوى إنتاج الغاز بنسبة 60% تقريباً بغضون عامين من اليوم تعزيزاً لإمدادات الكهرباء المحلية.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة “دانة غاز” الدكتور باتريك ألمان وارد: “نحن فخورون بتعزيز استثمارنا بالتعاون مع شركائنا في (بيرل بتروليوم) لتنمية قطاع الغاز في إقليم كردستان العراق لنوفر لسكانه مصدراً مستداماً من الطاقة النظيفة ولندعم نمو اقتصاده المحلي”.