خبير تغذية: هناك مشكلات في الافراط بتناول التمر في رمضان

احلام يوسف

التمر احد المكونات الثابتة في موائد رمضان، ودائما يركز الاطباء على الافطار بحبات التمر لانه يتحول الى طاقة مباشرة بعد تناوله، وبالتالي يشعر الصائم بالطاقة بمجرد تناوله عدة حبات منه، الا ان الاطباء يحذرون من الافراط بتناوله.

وفقا لخبير التغذية ياس الباوي: “يحتوي التمر على العديد من العناصر الغذائية التي تمنح الجسم فوائد صحية متعددة للجسم، اذ يخفض نسبة الكولسترول الضارّ، كذلك يعد احد اهم الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة مثل الكاروتينات، ومركبات الفلافونويد، وحمض الفينول. كذلك يعمل التمر على تقوية العظام لانه غني بالنحاس والسيلينيوم والمغنيسيوم، وفيتامين K الذي يساعد على تنظيم تجلط الدم، ويعزز صحة الدماغ، لاحتوائه على مادة الكولين وفيتامين بي”.

الا انه وبرغم كل الفوائد المذكورة انفا فإنَّ الإفراط بتناول التمر يسبب العديد من المشكلات الصحية، وفقا للباوي الذي اكد: “يتسبب الافراط باكل التمر بمشكلات في البطن بسبب ان الكبريتيت مركّبات كيميائية تضاف إلى الفاكهة المجففة للحفاظ عليها والقضاء على البكتيريا الضارّة فيها، والتي تؤذي الأفراد الذين لديهم حساسية من الكبريتات، حيث تسبب آلاماً في المعدة وغازات وانتفاخا وإسهالا واحيانا يتسبب بظهور طفح جلدي اما ان كان تمر بموسمه ومقطوع من النخلة من دون اي اضافات فيمكن اكله لكن ايضا من دون الافراط”.

وتابع: “برغم أن التمر غني بالألياف، إلا أنه يحتوي سعرات حرارية مرتفعة نسبيا ويمكن أن يسهم بزيادة الوزن بشكل غير مسبوق، اذ يحتوي كل غرام من التمر على 2.8 سعرة حرارية ما يعني أنها أطعمة ذات كثافة طاقة متوسطة، ويمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن، لذا تجنب الإفراط في تناوله. ايضا يعد التمر مصدراً غنياً للبوتاسيوم، ويمكن أن يؤدي استهلاك الكثير منه الى زيادة نسبة البوتاسيوم في الدم ويكون الوضع خطيراً، ويتطلب تدخلاً طبياً فورياً، لذا إذا كانت مستويات البوتاسيوم لديك مرتفعة، فتجنب الإفراط في تناول التمر.”

واضاف: “يواجه بعض الاشخاص صعوبة بهضم الفركتوز ما يتسبب بمشكلة بعملية امتصاص السكر، فيمر من دون هضم فيبدأ السكر في التفاعل مع البكتيريا الطبيعية في الأمعاء ما يتسبب بانتفاخ المعدة. والتمر مصدر للفلور، المفيد للأسنان، إلا ان هناك بعض الدراسات التي اثبتت ضرره على الاسنان في حال الافراط لاحتوائه على السكر والكربوهيدرات وبالتالي فالافضل غسل الاسنان بعد اكل التمر”.

وختم بتحذير المرأة الحامل من الافراط بتناول التمر اذ ذكر: “في بداية الحمل يمكن ان يتسبب بالاجهاض، لكن الاطباء ينصحون باكله في الشهر الاخير لتيسير عملية الوضع. لكن يبقى الافراط بنحو عام وفي كل الاوقات امرا خاطئا وعادة ينصح بتناول عشر حبات من التمر، لان الجسم يحتاج انواع اخرى من الفاكهة، فكي نمنح الجسم فرصة استقبال فاكهة اخرى من دون الاصابة بتخمة او مشكلات بالهضم علينا الاعتدال. وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مستويات غير مستقرة من السكر في الدم، فتناول ثلاث حبات من التمر في اليوم مع الإفطار في رمضان يكفي”.