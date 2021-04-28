الليرة التركية أمام خطر الهبوط إلى أدنى مستوياتها

بعد تدهور العلاقات مع واشنطن

الصباح الجديد ـ متابعة:

يتابع المتعاملون الليرة التركية لمعرفة إذا ما كانت ستبلغ أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 8.58 للدولار، بسبب تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة ومخاوف حيال ميل محافظ البنك المركزي إلى التيسير. وكانت الليرة في أحدث تعاملات عند 8.4225.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه التعاملات التركية في أسواق العملات المشفرة ارتباكا جديدا بعد أن أوقفت الشرطة التركية السبت الماضي مدير عام شركة “فيبيتكوين” لتداول العملات المشفرة، وهي ثاني منصة مماثلة تستهدفها السلطات التركية خلال أسبوع بعد هرب مؤسس شركة “ثوديكس” المتهم بارتكاب عمليات احتيال.

ويتجه عدد متزايد من الأتراك إلى العملات المشفرة لحماية مدخراتهم بسبب الانخفاض الحاد في قيمة الليرة والتضخم المرتفع.

إلى ذلك، هبط الدولار إلى قاع نحو ثمانية أسابيع مقابل عملات رئيسة أخرى أمس، وسط تكهنات بأن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيتجنب محادثات بشأن تخفيف مشتريات السندات خلال اجتماع هذا الأسبوع.

وبلغ الدولار 107.71 ين، ليكون قريبا من أدنى مستوى منذ الرابع من آذار .وصعد اليورو لما يصل إلى 1.2117 دولار، ليواصل المكاسب التي حققها الجمعة الماضية بعد بيانات إيجابية بشأن أنشطة الخدمات والصناعات التحويلية في أوروبا.

وكان الجنيه الاسترليني مرتفعا 0.2 في المائة، في أحدث تعاملات عند 1.3902، ما يضاف إلى زيادته 0.3 في المائة، في الجلسة السابقة، ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار مقابل الفرنك السويسري عند 0.91225 قرب قاع شهرين.

وصعد اليوان في المعاملات الداخلية إلى 6.4889 دولار، ليكون قريبا من قمة ستة أسابيع. وتقدم الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي صوب أعلى مستوياتهما في شهر، لكن متعاملين يقولون “إنهما يتجهان على الأرجح إلى اقتفاء آثار تحركات أسعار السلع الأساسية العالمية”. من جهة أخرى، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الاول الاثنين ، بعد أن عززت زيادة وتيرة الإصابات بكوفيد – 19 من جاذبيته كملاذ آمن، وعزز ذلك ضعف الدولار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” الأسبوع الجاري، بينما استقر البلاديوم الذي يستخدم في صناعة السيارات قرب قمة غير مسبوقة بلغها الأسبوع الماضي. ووفقا لـ”رويترز”، زاد الذهب في السوق الفورية 0.2 في المائة، إلى 1781.08 دولار للأوقية بحلول الساعة 0526 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1780.30 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يانج من “ديلي إف.إكس”، “وضع كوفيد – 19 في الهند واليابان يسوء، لذا يعزز هذا الطلب على الملاذات الآمنة، ما يقود إلى ارتفاع أسعار الذهب”، مضيفة أن “تراجع الدولار يدعم الأسعار أكثر”.

سجلت الحالات في الهند زيادة قياسية، في حين أعلنت اليابان حالة طوارئ في طوكيو وأوساكا ومقاطعتين أخريين يوم الجمعة لمواجهة زيادة وتيرة الإصابات.

وأضافت يانج “على الجانب الآخر، تتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات اقتصادية قوية جدا أعلنت يوم الجمعة الماضية “، وتابعت أن “صعود عائدات سندات الخزانة يكبح مكاسب الذهب”.

وتحسن نشاط المصانع الأمريكية في أوائل نيسان بينما قفزت مبيعات التجزئة إلى مستوى غير مسبوق في آذار وتسارعت وتيرة التوظيف.