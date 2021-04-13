أربعة فنانين عراقيين يضيئون معرض “روحانيات” بعمّان

تفتتح هيفاء نجار، في جاليري رؤى 32 للفنون عمان، الأردن، معرض “روحانيات” ويشارك فيه أربعة فنانين عراقيين هم: حارث الحديثي، وجاسم محمد، وعماد الظاهر، وعلي العبادي. وذلك بين الساعة 11 صباح الاثنين الموافق 12 نيسان/أبريل 2021، ولغاية الساعة الخامسة مساءً. ويستمر المعرض حتى يوم الخميس 20 مايو/ آيار، 2021. ويفتح الجاليري أبوابه لاستقبال المهتمين والمهتمات بالفنون ما بين التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، ما عدا أيام الجمعة.

ويضم المعرض 73 عملاً منها لوحات توظف الحروف العربية التي تختلف أساليبها ورؤيتها، ومحاولاتها لتقديم مفاهيم جديدة لهذه الحروف وطاقاتها الكامنة، لا سيما من خلال الألوان التي تعانق الحروف لتضفي إلى جمالية الخط أبعاداً أخرى. وكذلك منحوتات الفنان عماد الظاهر التي تتميز بطاقة إيجابية تعكس الجانب الروحاني في أعماله.

الفنان حارث هشام الحديثي ولد في بغداد سنة 1973، ظهرت موهبته الفنية منذ الصغر حيث قام برسم عدد كبير من الجداريات منذ عام 1991. درس الخط العربي في كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد من عام 1994-1998. حاصل على شهادة من جمعية الخطاطين العراقيين تخوله ممارسة مهنة الخط العربي عام 1996 حاصل على شهادة من دار المخطوطات العراقي بترميم وصيانة المخطوط عام 1998. انتخب عضوا للهيئة الادارية في جمعية الخطاطين العراقيين – المركز العام عام 2001. حصل على عضوية فخرية دائمة في جمعية الخطاطين الاردنيين عام 2002. حصل على اجازة ممارسة الخط العربي من الاستاذ عباس البغدادي عام 2007. حصل على جوائز تقديرية في مهرجان بغداد العالمي للخط العربي والزخرفة الاسلامية منذ عام 1996-2002. تتلمذ على يد كبار أساتذة الخط العربي في العالم وهما الدكتور سلمان ابراهيم والاستاذ عباس البغدادي.

أقام سبعة معارض شخصية في العراق والأردن. وشارك في العديد من المعارض الجماعية في العراق والأردن وأميركا وكندا. يقيم في واشنطن أميركا.

*عن ميدل أيست أون لاين