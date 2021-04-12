ريال مدريد يقفز لصدارة الليجا على أكتاف برشلونة

يحقق رقمًا غائبًا منذ 43 عامًا في الكلاسيكو

مدريد ـ وكالات:

حقق ريال مدريد انتصارًا ثمينًا (2-1) على ضيفه برشلونة، مساء اول امس، في إطار منافسات الجولة 30 من الليجا، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.. وسجل للريال كريم بنزيما، في الدقيقة 14، وتوني كروس في الدقيقة 28، في حين أحرز لبرشلونة مينجويزا، في الدقيقة 60.

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة، في المركز الأول، متفوقا على الوصيف أتلتيكو مدريد بفارق المواجهات المباشرة، لكن الأخير لعب مباراة أقل، وتجمد برشلونة عند 65 نقطة، في المركز الثالث.

ووفقًا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن ريال مدريد حقق الفوز على برشلونة في 3 مباريات متتالية بالدوري الإسباني للمرة الأولى منذ عام 1978.. وأضافت أن رونالد كومان أول مدرب لبرشلونة، يخسر أول مباراتي كلاسيكو في الدوري الإسباني، منذ خواكيم ريفيه في عام 1980.وذكرت أن ريال مدريد حقق الفوز على برشلونة، في الدوري ذهابًا وإيابًا في نفس الموسم، للمرة الأولى منذ موسم (2007-2008).

ووفقًا لشبكة «سكواكا» للإحصائيات، فإن بنزيما أحرز الهدف من التسديدة الأولى للميرينجى، على مرمى البارسا في المباراة.وأضافت الشبكة أن المهاجم الفرنسي نجح بذلك، في زيارة الشباك خلال آخر 7 مباريات، خاضها بالدوري الإسباني.

وأنهى الدولي الألماني توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد، صيامه عن التهديف خلال مواجهات الكلاسيكو ضد برشلونة، وسجل كروس الهدف الثاني لريال مدريد في المباراة، في الدقيقة 28.وبحسب شبكة «سكاواكا» للإحصائيات، فإن كروس سجل ضد برشلونة، لأول مرة في مسيرته، حيث لعب ضدهم 17 مباراة في مختلف المسابقات.

من جانبه، حصل كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد، على بطاقة حمراء في نهاية مباراة فريقه أمام برشلونة بالجولة 30 من الدوري الإسباني.وحصل كاسيميرو على بطاقتين صفراوين خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، ليكمل ريال مدريد الوقت المحتسب بدل الضائع بـ10 لاعبين.وقالت شبكة «أوبتا» للإحصائيات، إن كاسيميرو طرد للمرة الثانية فقط مع ريال مدريد بعد 478 مباراة في جميع المسابقات.وذكرت أن المرة الأولى كانت ضد بلد الوليد بالدوري الإسباني في آذار 2019.

وعمَق ليفانتي من جراح إيبار، بعد أن كبَده خسارة جديدة في عقر داره بهدف نظيف، وعلى ملعب (إيبوروا)، حمل هدف اللقاء الوحيد للضيوف في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الأول، توقيع الجناح الشاب خورخي دي فروتوس.

وأوقف ليفانتي بهذا الهدف نزيف النقاط خلال الجولتين الماضيتين بخسارتين متتاليتين، ليحصد انتصاره التاسع في الموسم، ويرفع به رصيده إلى 38 نقطة يرتقي بها للمركز الثامن مؤقتا.في حين استمر مسلسل الأداء المتواضع للفريق الباسكي هذا الموسم، ليظل الفريق في قاع الترتيب برصيد 23 نقطة.وهذه هي الخسارة الثانية على التوالي لإيبار والـ15 هذا الموسم، علما بأنه لم يحقق سوى 4 انتصارات هذا الموسم، آخرها منذ 14 جولة مطلع العام الجاري على حساب غرناطة بثنائية نظيفة.

واصل أتلتيك بيلباو سلسلة تعادلاته مؤخرا في الليجا وهذه المرة بنتيجة بيضاء أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس، على ملعب سان ماميس، وفي مواجهة باسكية خالصة، كاد ألافيس أن يدخل للاستراحة متقدما بهدف قاتل سجله خوسيه لويس سانمارتين «خوسيلو»، إلا أن تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» تدخلت وألغته، بداعي وجود تسلل على المهاجم المخضرم.

وبهذه النتيجة يواصل «أسود الباسك» السقوط في فخ التعادلات للجولة الرابعة على التوالي، العاشر هذا الموسم، ليبقى بدون أي انتصار للجولة الخامسة تواليا (خسارة أمام أتلتيكو و4 تعادلات متتالية)، ليبقى رصيد الفريق عند 37 نقطة يأتي بها تاسعا بشكل مؤقت.أما ديبورتيفو ألافيس فظل في منطقة الخطر (المركز الـ19 وقبل الأخير) برصيد 24 نقطة.