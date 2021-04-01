نادي المرور الرياضي .. طموحات مشروعة في التأهل إلى دوري الأضواء

ألعاب عدة تحصد إنجازات ومواقع متقدمة

بغداد ـ فلاح الناصر:

بدعم وزارة الداخلية، اعيد تأسيس نادي المرور الرياضي في العام 2018، وبحسب امين سر النادي، مهند حميد، فأن إجراءات رسمية تمت لإعادة تشكيل النادي الذي يعود تأسيسه لعقد السبعينيات من القرن الناضي، وحاليا يملك نادي المرور الرياضي مقرا في ساحة المظفر بمدينة الصدر، يضم غرف إدارة وقاعات للألعاب الرياضية والحديد وسكن للاعبين، وايضا يملك النادي مساحة 10 دونم تقاع على الطريق السياحي ومن المؤمل ان يتم تشييد فيه ملاعب للعب والتدريب ومسبح ومستلزمات النادي الأخرى.

واوضح ان نادي المرور تمارس فيه ألعاب «كرة القدم للفريق الاول والرديف والفئات العمرية بملاكات متكاملة، وكرة الصالات والكيك بوكسنك والتايكواندو والبولنغ والمصارعة والكرة الطائرة والبليارد وكرة الطاولة والسباحة».

وثمن امين سر نادي المرور الرياضي، دور رئيس الهيئة الإدارية اللواء الحقوقي طارق اسماعيل حسين المدير العام لمديرية المرور، واعضاء الهيئة الإدارية لما يقدمونه من دعم في سبيل إنجاح مسيرة فرق النادي والارتقاء بها نحو الافضل في جميع المنافسات.

واشار امين سر النادي، وهو لاعب سابق في ناشئة الشرطة وشباب الجوية واندية الدرجة الاولى في الخطوط والسياحة والعدالة والدفاع الجوي، وطيران الجيش، اشار إلى ان فريق كرة القدم حاليا يلعب ضمن مباريات الدوري التأهيلي للأضواء مجموعة بغداد، واجرى مباراتين تعادل في الأولى سلبا امام النجدة، وفاز في الثانية على فريق الزعفرانية بهدف سجله اللاعب عقيل خيري.

وتابع ان الفريق يمضي بمسيرة ايجابية وهنالك تعاونا كبيرا بين إدارة النادي والملاك التدريبي واللاعبين، الذين عقدوا العزم على المنافسة صوب اللعب في دوري الاضواء المقبل، وبين ان الفريق اقام معسكرا تدريبيا في محافظة السليمانية قبل بدء الدوري، فضلا على اجراء 9 مباريات ودية في بغداد مع أندية المهندسين والكرخ والجنسية والجيش والاتصالات النجدة وغيرها وحقق نتائج جيدة.

واكد ان الملاك التدريبي لفريق نادي المرور بقيادة الكاتبن عادل عجر ومساعديه مالك شلش وسيف لفتة ومحمد حسين عيدان ومدرب حراس المرمى وسام عبد العزيز ومشرف الفريق قاسم ويس، يبذلون جهودا كبيرة في سبيل تحقيق النجاحات في المباريات الرسمية وصولا إلى دوري الكبار.

وفي سياق حديثه عن الملاك التدريبي للفريق حاليا، لم ينسى امين سر النادي الإضارة بالعرفان إلى الملاك التدريبي السابق بقيادة الكابتن حيدر كريم ومحمد حسين وجعفر حسين يونس ثم تسنم الكابتن ذياب نهير المهمة ومعه محمد حسين وسيف لفتة ووسام فالح مدربا لحراس المرمى، مشيرا إلى ان الكابتن ذياب نهير لم يستطع اكمال مسيرة تدريبه للفريق بسبب التزاماته في الوظيفة، منوها إلى ان إدارة النادي تثمن جهود جميع المدربين الذين تناوبوا على مهمة قيادة كرة المرور في مشاركاته ضمن دوري الدرجة الاولى لمنطقة بغداد وكذلك تميزه في الوصول إلى دور 32 لبطولة كأس العراق.

من جانبه، عد مدرب فريق المرور، عادل عجر، المهمة لا تخلو من الصعوبة، لكن تعاون الإدارة واجتهاد اللاعبين يسهم في تحقيق النتائج الايجابية، مؤكدا ان المباريات التجريبية التي سبقت الدخول في معترك التأهيل، كانت مباريات مهمة تمكن فيها الملاك التدريبي من الاطلاع بصورة واضحة عن امكانات اللاعبين في صفوف الفريق، وبين ان له تجارب سابقة كانت ناجحة مع أندية الدرجة الاولى والاضواء، يسعى إلى اضافة نجاح جديد لمسيرته عبر بوابة نادي المرور الرياضي.